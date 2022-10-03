***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.10.2022 10:56
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Elif Sezen AYDIN 02.03.2021 12 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI-SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066602
BIST
13:133.433
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 41,07
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
13:1318,5808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0307
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,4824
13:1318,4041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1771
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4107
En Düşük
18,1735
13:131.020,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,48
|Açılış
|: 1.020,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.021,92
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler13:11
|SEKFK
|8,37
|38.377.031
|% 9,99
|
|SASA
|78,40
|2.598.941.050
|% 9,96
|
|AKSA
|65,85
|386.551.409
|% 9,75
|
|BALAT
|10,70
|15.301
|% 9,18
|
|KUYAS
|9,54
|23.864.585
|% 9,03
|
|KIMMR
|10,95
|33.923
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,99
|297.959
|% -6,98
|
|ISBTR
|43.501,00
|406.210
|% -5,43
|
|PRZMA
|4,60
|1.303.589
|% -4,76
|
|PAGYO
|16,48
|1.918.304
|% -4,19
|
|THYAO
|79,65
|4.776.288.038
|% 2,58
|
|SASA
|78,40
|2.598.941.050
|% 9,96
|
|AKBNK
|12,59
|2.223.508.515
|% 1,45
|
|VAKBN
|7,78
|2.065.281.856
|% 2,10
|
|YKBNK
|7,99
|1.912.539.655
|% 2,83
|
|EKGYO
|4,25
|1.126.458.050
|% 0,24
|
|VAKBN
|7,78
|2.065.281.856
|% 2,10
|
|YKBNK
|7,99
|1.912.539.655
|% 2,83
|
|HALKB
|8,07
|1.688.621.758
|% 5,22
|
|TSKB
|2,64
|536.583.185
|% -0,38
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5704
|18,5827
|% 0,18
|
|Euro
|18,4023
|18,4165
|% 1,04
|
|Sterlin
|21,0535
|21,1591
|% 0,55
|
|Frank
|18,7279
|18,8407
|% 0,59
|
|Riyal
|4,9269
|4,9516
|% 0,14
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|8,73
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|7,18
|
|Cumhuriyet
|6.793
|6.896
|110,00
|
|Tam
|6.822
|6.881
|8,00
|
|Yarım
|3.324
|3.362
|5,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.681
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,83
|20,86
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,48
|12,50
|0,13
|
|B. Petrol
|89,76
|89,76
|0,90
|