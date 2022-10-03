Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

03.10.2022 11:15
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Muhammed TİRYAKİ 01.08.2016 03.2010 - 09.2015 T. Garanti Bankası -Yatırım İşlemleri Müşteri Temsilcisi, Uzman 01.08.2016 - 2016-2020 Ziraat Porföy Yönetimi A.ş. / Uzman , 2020- Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.ş./Yönetmen 12 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI-SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
Fatimet Tinemis SARIHAN 10.09.2015 98 - '99 Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Müşteri Hizmetleri - '99 - '00 Meksa Yatırım Menkul Değerler / Uzman Yardımcısı - '00 - '02 Datek Menkul Değerler A.Ş. / Uzman - '02 - '04 Datek Menkul Değerler A.Ş. / Yönetmen - '04 - '08 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş / Uzman - '08 - '15 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Y
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:083.431
Değişim :  1,15% |  39,15
Açılış :  3.436  
Önceki Kapanış :  3.392  
En Yüksek
3.481 En Düşük
3.400
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:08
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SEKFK 8,37 38.767.776 % 9,99  
KUYAS 9,61 39.702.917 % 9,83  
POLHO 7,75 197.187.546 % 9,77  
SASA 78,15 3.209.415.625 % 9,61  
AKSA 65,60 484.327.400 % 9,33  
daha fazla
14:08 Alış Satış %  
Dolar 18,5746 18,5835 % 0,18  
Euro 18,3775 18,3897 % 0,89  
Sterlin 21,0262 21,1316 % 0,42  
Frank 18,7392 18,8521 % 0,65  
Riyal 4,9272 4,9520 % 0,15  
daha fazla
14:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.702 1.702 2,44  
Altın Gr. 1.019 1.019 5,52  
Cumhuriyet 6.786 6.889 103,00  
Tam 6.812 6.874 1,00  
Yarım 3.319 3.358 1,00  
Çeyrek 1.663 1.680 1,00  
Gümüş.Ons 20,78 20,81 0,09  
Gümüş Gr. 12,46 12,47 0,11  
B. Petrol 89,57 89,57 0,71  
Seans Raporu 14:08
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru