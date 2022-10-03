***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.10.2022 11:19
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Fatimet Tinemis SARIHAN 10.09.2015 98 - '99 Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Müşteri Hizmetleri - '99 - '00 Meksa Yatırım Menkul Değerler / Uzman Yardımcısı - '
13:303.430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 38,08
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
13:3018,5805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0304
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,4824
13:3018,4115
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1845
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4204
En Düşük
18,1735
13:301.021,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,72
|Açılış
|: 1.021,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.022,88
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler13:29
|SEKFK
|8,37
|38.414.771
|% 9,99
|
|SASA
|78,40
|2.668.169.112
|% 9,96
|
|KUYAS
|9,62
|31.895.443
|% 9,94
|
|AKSA
|65,75
|398.679.746
|% 9,58
|
|BALAT
|10,70
|182.189
|% 9,18
|
|KIMMR
|10,95
|33.923
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,99
|1.164.314
|% -6,98
|
|ISBTR
|43.501,00
|43.501
|% -5,43
|
|SELGD
|6,31
|1.696.383
|% -4,97
|
|INFO
|12,16
|27.659.091
|% -4,25
|
|THYAO
|79,25
|4.879.828.816
|% 2,06
|
|SASA
|78,40
|2.668.169.112
|% 9,96
|
|AKBNK
|12,53
|2.288.192.758
|% 0,97
|
|VAKBN
|7,72
|2.116.899.042
|% 1,31
|
|YKBNK
|7,91
|1.976.376.165
|% 1,80
|
|EKGYO
|4,22
|1.212.253.343
|% -0,47
|
|VAKBN
|7,72
|2.116.899.042
|% 1,31
|
|YKBNK
|7,91
|1.976.376.165
|% 1,80
|
|HALKB
|8,04
|1.742.460.965
|% 4,82
|
|TSKB
|2,63
|545.212.259
|% -0,75
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5765
|18,5796
|% 0,16
|
|Euro
|18,3992
|18,4065
|% 0,98
|
|Sterlin
|21,0513
|21,1568
|% 0,54
|
|Frank
|18,7312
|18,8441
|% 0,61
|
|Riyal
|4,9271
|4,9518
|% 0,14
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|10,27
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.022
|7,72
|
|Cumhuriyet
|6.787
|6.890
|104,00
|
|Tam
|6.828
|6.890
|17,00
|
|Yarım
|3.327
|3.366
|9,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.683
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,86
|20,89
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,45
|12,47
|0,11
|
|B. Petrol
|89,81
|89,81
|0,95
|