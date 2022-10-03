***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.10.2022 11:24
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Yönetimi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Kenan TURAN 04.04.2018 18 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 2010 ? 2013 Tera Menkul Kıdemli Analist / Araştırma 2013? 2015 Yatırım Finansman Menkul Değerler /Müdür Yardımcısı /Araştırma, 2015 ? 2018 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./ Müdür / Araştırma, 2018 - Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş / Genel Müdür Yardımcısı
Serkan ŞEVİK 31.01.2019 29 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 98 - ' '11 EVG Yatırım / Portföy Yöneticisi - '11 - '14 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi - '14- '18 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi - Müdür - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi-Müdür
F.Özgül AVŞAR MUMCUOĞLU 10.09.2015 20 TÜREV ARAÇLARI LİSANSI , SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI 02 - '03 Akbank T.A.Ş. / Satış Temsilcisi - '03 - '06 Akemeklilik A.Ş. / Danışman - Eylül02/2006-05/2013 Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 05/2013-07/2014 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yöneticisi 07/2014- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senetleri Piyasası- Yatırım Fonları Portföy Yönetimi / Müdür
Özkan BALCI 31.01.2019 27 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 95 - '98 Alan Menkul A.Ş. / Araştırma Müdürü - '98 - '99 Garanti Yatırım A.Ş. / Dealer - '00 - '05 Deniz Yatırım A.Ş. / Müdür - '11 - '07 TEB Yatırım A.Ş. / Müdür - '07 - '19 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür
S.Ozan DOĞAN 08.12.2015 12 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI '10 - '13 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Araştırma Departmanı - Nisan '13 - Aralık '13 TSPAKB / Araştırma ve İstatistik Departmanı - '13 Aralık - '15 Nisan Halk Yatırım Menkul Değerler, Araştırma Departmanı - Nisan '15 - Aralık '15 Fokus Portföy Yönetimi - Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen
Oğuz ZIDDIOĞLU 11.05.2020 15 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 2012-2018 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen 2018-2020 Tacirler P
14:253.435
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 43,15
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
14:2518,5796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0295
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,4824
14:2518,3940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1670
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4248
En Düşük
18,1735
14:251.016,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,14
|Açılış
|: 1.016,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.022,88
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler14:25
|AKSA
|66,00
|511.583.157
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|38.804.361
|% 9,99
|
|SASA
|78,40
|3.357.721.717
|% 9,96
|
|KUYAS
|9,62
|42.508.923
|% 9,94
|
|BARMA
|54,70
|157.031.040
|% 9,44
|
|KIMMR
|10,95
|34.033
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,59
|2.001.172
|% -9,64
|
|COSMO
|54,00
|1.284.799
|% -7,77
|
|QNBFB
|40,00
|145.564
|% -6,50
|
|UZERB
|43,00
|356.584
|% -6,28
|
|THYAO
|79,25
|5.093.595.321
|% 2,06
|
|SASA
|78,40
|3.357.721.717
|% 9,96
|
|AKBNK
|12,53
|2.470.190.588
|% 0,97
|
|VAKBN
|7,81
|2.314.288.235
|% 2,49
|
|YKBNK
|7,89
|2.180.909.910
|% 1,54
|
|EKGYO
|4,21
|1.285.329.216
|% -0,71
|
|VAKBN
|7,81
|2.314.288.235
|% 2,49
|
|YKBNK
|7,89
|2.180.909.910
|% 1,54
|
|HALKB
|8,11
|1.872.944.296
|% 5,74
|
|TSKB
|2,63
|589.728.076
|% -0,75
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5720
|18,5796
|% 0,16
|
|Euro
|18,3800
|18,3940
|% 0,92
|
|Sterlin
|20,9661
|21,0712
|% 0,13
|
|Frank
|18,7120
|18,8248
|% 0,51
|
|Riyal
|4,9272
|4,9519
|% 0,14
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|2,16
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|2,98
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|86,00
|
|Tam
|6.796
|6.860
|-13,00
|
|Yarım
|3.311
|3.351
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.676
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,76
|20,79
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,41
|12,42
|0,06
|
|B. Petrol
|89,47
|89,47
|0,61
|
Seans Raporu
14:25
daha fazla
-
14:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, KOZAL, ASELS
-
14:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, HEKTS, TUPRS
-
14:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 38, 59 artarak (% 1.28 ) 3, 060
-
14:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SASA, AKSA, SEKFK, KUYAS
-
14:40
KUYAS, HALKB, AKSA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında