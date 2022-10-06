***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü FON SEPETİ ŞEMSİYE FONUISIN Kodu TRYZIPO00709Fonun Süresi SÜRESİZFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi05.12.2022Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcıların, Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) ve New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların, Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) ve New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların, Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) ve New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların, Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) ve New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri, Ziraat Yatırım Şubeleri ile Doğrudan Bankacılık Kanalları(İnternet Şubesi, ATM, vb.) ve Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu 100 Para Piyasası Fonu satışı yapılarak veya gecelik T. Repo ya bağlanarak nemalandırılırFon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.ziraatportfoy.com.tr Fon beklenen getiriyi arttırmak, riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde kaldıraç yaratan işlemlere yatırım yapabilir.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriYatırım stratejisi uyarınca Fon, yatırım tercihlerinde Sürdürülebilir Gelecek ("Sustainable Future") anlayışıyla hareket etmeyi ve bu kapsamda gerçekleştireceği varlık seçimleriyle, yüksek finansal performans hedeflemenin yanında çevresel, sosyal ve/veya kurumsal yönetim ilkelerini (ESG: Environmental, Social, Governance) yatırım kararlarına entegre etmiş olan şirketlere yatırım yapmayı hedeflemektedir. Fon, bu yatırım hedefini gerçekleştirmek amacıyla ağırlıklı olarak yurt içi ve/veya yurtdışı sürdürülebilirlik ve/veya ESG temalı endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına, ESG kriterlerine uygun olarak ihraç edilmiş yatırım fonlarına ve sürdürülebilirlik endekslerine dahil şirketlerin ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yatırım fonlarına, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) Depo Sertifikalarına yatırım yapacaktır. Bu yatırım stratejisi ile Fon, hem makul bir getiri sağlamayı hem de sürdürülebilir bir gelecek için şirketlerin ESG konularında hassasiyet göstermesinin teşvik edilmesine destek olmayı amaçlamaktadır. 6Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.S&P 500 ESG Net Total Return Index (SPXESUN) 60BIST Sürdürebilirlik Getiri Endeksi 30BIST- KYD Repo Brüt Endeksi 10Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (nansinvest / Yönetici - '14 - '18 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 25 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI-SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIKerem YEREBASMAZ 03.09.2021 '03-'05 Taksim Menkul Değerler A.Ş./Uzman - '05-'07 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetmen '07-'11 Halk Yatırım Menkul Değer A.Ş./Yönetmen '11-'19 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Varlık Yönetimi / Yönetici '19-'20 Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür '20-'21 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piy. ve Kambiyo Genel Müdürlüğü / Daire Başkanı '21- Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 23 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI-SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIF.Özgül AVŞAR MUMCUOĞLU 10.09.2015 '03-'05 Taksim Menkul Değerler A.Ş./Uzman - '05-'07 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetmen '07-'11 Halk Yatırım Menkul Değer A.Ş./Yönetmen '11-'19 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Varlık Yönetimi / Yönetici '19-'20 Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür '20-'21 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piy. ve Kambiyo Genel Müdürlüğü / Daire Başkanı '21- Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 20 01.02.2019 Temmuz '06 - Ağustos '06 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Stajyer - '07-'08 T. Garanti Bankası A.Ş. / Müşteri Temsilciliği - '08-'11 Tekstil Yatırım A.Ş. / Yönetmen Yardımcısı - '11-'18 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen -Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 14 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI-SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIOğuz ZIDDIOĞLU 11.05.2020 2012-2018 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen 2018-2020 Tacirler Portföy / Yönetmen, 2020- Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 15 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI-SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIS.Ozan DOĞAN 03.04.2015 '10 - '13 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Araştırma Departmanı - Nisan '13 - Aralık '13 TSPAKB / Araştırma ve İstatistik Departmanı - '13 Aralık - '15 Nisan Halk Yatırım Menkul Değerler, Araştırma Departmanı - Nisan '15 - Aralık '15 Fokus Portföy Yönetimi - Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen 12 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI-SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIMuhammed TİRYAKİ 01.08.2016 03.2010 - 09.2015 T. Garanti Bankası -Yatırım İşlemleri Müşteri Temsilcisi, Uzman 01.08.2016 - 2016-2020 Ziraat Porföy Yönetimi A.ş. / Uzman , 2020- Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.ş./Yönetmen 12 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI-SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaMecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. No:83 Şişli/İSTANBUL +90 212 924 72 00 +90 212 290 34 90 bilgi@ziraatportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon Müdür 212-924 72 42 eozturk@ziraatportfoy.com.trCeyda KALAY Yönetmen 212-924 72 33 ckalay@ziraatportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068031BIST