***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.11.2022 11:20
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, kısa, orta ve uzun vadeli olarak sadece TL cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Fon, söz konusu işlemleri Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki borçlanma araçları piyasasında ve tezgahüstü piyasalarda gerçekleştirebilir. Bu çerçevede fon yöneticisi kamu borçlanma araçları (TL) ve/veya özel sektör borçlanma araçlarını (TL) kullanarak verim eğrisi üzerine yayılmış ya da belli bir vadeye odaklanmış bir portföy yapısı oluşturabilir. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075825
BIST
11:594.080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 25,64
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.090
En Düşük
4.040
11:5918,6209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0348
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
11:5918,4337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0745
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4582
En Düşük
18,2949
11:59989,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,23
|Açılış
|: 989,45
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
991,10
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler11:57
|VAKKO
|37,26
|12.668.624
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|132.797.211
|% 9,92
|
|AKCNS
|53,20
|31.167.498
|% 9,92
|
|KRONT
|80,95
|34.339.421
|% 9,39
|
|MNDTR
|24,98
|141.145.124
|% 9,37
|
|MARTI
|5,57
|19.920.501
|% -9,87
|
|EMNIS
|53,80
|28.944
|% -7,56
|
|ERBOS
|160,30
|153.127.846
|% -7,34
|
|HEDEF
|13,83
|57.022.759
|% -6,36
|
|LIDER
|45,20
|28.881.305
|% -6,34
|
|THYAO
|101,40
|2.021.787.021
|% -0,98
|
|SASA
|128,30
|1.889.167.720
|% -2,43
|
|ASELS
|33,48
|1.288.303.993
|% 0,42
|
|TUPRS
|396,60
|1.029.734.708
|% 1,69
|
|PETKM
|13,95
|927.693.510
|% 2,50
|
|EKGYO
|4,55
|653.235.501
|% 0,89
|
|IHLGM
|1,01
|92.875.895
|% 2,02
|
|ODAS
|8,17
|731.113.271
|% 4,21
|
|SKBNK
|2,01
|176.373.000
|% 0,50
|
|TSKB
|3,05
|257.863.189
|% 2,69
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6127
|18,6267
|% 0,22
|
|Euro
|18,4209
|18,4327
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,3739
|21,4811
|% 0,41
|
|Frank
|18,5877
|18,6996
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9396
|4,9644
|% 0,13
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|5,75
|
|Altın Gr.
|989
|989
|4,02
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.648
|6.703
|8,00
|
|Yarım
|3.239
|3.277
|4,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.637
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,66
|19,69
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|0,04
|
|B. Petrol
|94,73
|94,73
|0,08
|
Seans Raporu
11:57
daha fazla
-
12:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 59 artarak (% 0.19 ) 4, 424
-
12:12XU100
Endeks 4, 079 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 6 üstünde . İşlem hacmi 26, 238.00 milyon TL de
-
12:12MAKIM
Yüzde 5.03 oranında artışla 24.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 732, 346 adet işlem
-
12:11ALARK
Yüzde 7.99 oranında artışla 72.35 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 664, 494 adet işlem
-
12:10KMPUR
Yüzde 5.06 oranında artışla 86.15 lira fiyatla işlem gören hissede 617, 271 adet işlem