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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

01.11.2022 11:20
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, kısa, orta ve uzun vadeli olarak sadece TL cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Fon, söz konusu işlemleri Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki borçlanma araçları piyasasında ve tezgahüstü piyasalarda gerçekleştirebilir. Bu çerçevede fon yöneticisi kamu borçlanma araçları (TL) ve/veya özel sektör borçlanma araçlarını (TL) kullanarak verim eğrisi üzerine yayılmış ya da belli bir vadeye odaklanmış bir portföy yapısı oluşturabilir. 7




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075825


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKKO 37,26 12.668.624 % 9,98  
AFYON 6,98 132.797.211 % 9,92  
AKCNS 53,20 31.167.498 % 9,92  
KRONT 80,95 34.339.421 % 9,39  
MNDTR 24,98 141.145.124 % 9,37  
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Euro 18,4209 18,4327 % 0,40  
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Frank 18,5877 18,6996 % 0,37  
Riyal 4,9396 4,9644 % 0,13  
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Altın Ons 1.654 1.654 5,75  
Altın Gr. 989 989 4,02  
Cumhuriyet 6.589 6.689 18,00  
Tam 6.648 6.703 8,00  
Yarım 3.239 3.277 4,00  
Çeyrek 1.625 1.637 2,00  
Gümüş.Ons 19,66 19,69 0,05  
Gümüş Gr. 11,77 11,79 0,04  
B. Petrol 94,73 94,73 0,08  
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