***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.11.2022 12:08
misyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00137 0,5 0,00137 0,5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076483
BIST
10:524.154
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 48,66
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.161
En Düşük
4.131
10:5218,6214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0067
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6761
En Düşük
18,5892
10:5218,2238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0461
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,2880
En Düşük
18,1324
10:52984,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 8,74
|Açılış
|: 984,15
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
988,44
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler10:52
|MIATK
|83,15
|44.277.261
|% 9,99
|
|DAGHL
|35,30
|3.132.557
|% 9,97
|
|DESA
|35,54
|5.779.870
|% 9,96
|
|GSDHO
|6,67
|116.125.775
|% 8,46
|
|TMPOL
|27,20
|20.841.920
|% 8,28
|
|VKING
|11,91
|549.766
|% -9,98
|
|NETAS
|33,08
|36.014.348
|% -5,43
|
|SMRTG
|80,35
|11.493.264
|% -4,35
|
|KUVVA
|38,00
|39.140
|% -3,80
|
|ALKA
|37,58
|31.561.863
|% -3,49
|
|EREGL
|31,82
|2.484.809.470
|% 5,09
|
|THYAO
|102,90
|1.620.122.990
|% 1,08
|
|TUPRS
|421,50
|1.190.014.259
|% 3,44
|
|SASA
|143,20
|996.475.901
|% 5,37
|
|KRDMD
|12,46
|952.837.730
|% 2,89
|
|EKGYO
|4,60
|625.798.343
|% 1,55
|
|EREGL
|31,82
|2.484.809.470
|% 5,09
|
|KRDMD
|12,46
|952.837.730
|% 2,89
|
|ODAS
|8,95
|483.819.344
|% 3,35
|
|ISCTR
|8,73
|354.197.389
|% 0,34
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6151
|18,6214
|% 0,04
|
|Euro
|18,2153
|18,2238
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,8007
|20,9050
|% 0,45
|
|Frank
|18,3426
|18,4531
|% 0,28
|
|Riyal
|4,9391
|4,9639
|% 0,04
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.645
|15,09
|
|Altın Gr.
|985
|985
|9,75
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.617
|-111,00
|
|Tam
|6.614
|6.676
|42,00
|
|Yarım
|3.223
|3.266
|22,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.633
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,71
|19,74
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|0,15
|
|B. Petrol
|96,52
|96,52
|1,85
|