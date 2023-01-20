***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FONISIN Kodu TRYZIPO00832Fonun Süresi SÜRESİZFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi25.01.2023Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıZiraat Portföy Yönetimi A.Ş.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un ana yatırım stratejisi, Avro (EUR) cinsi kamu ve/veya özel sektör kira sertifikalarına yatırım yaparak Avro (EUR) bazında mutlak getiri yaratmaktır. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli yerli kamu ve özel sektör yatırım araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş faize dayalı olmayan bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Fon, söz konusu işlemleri Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Tahvil ve Bono Piyasası (kira sertifikaları) ile bankalar arası tezgah üstü piyasalarda gerçekleştirebilir. Bu çerçevede fon yöneticisi döviz cinsinden kamu yatırım araçları ve/veya özel sektör yatırım araçlarını kullanarak verim eğrisi üzerine yayılmış ya da belli bir vadeye odaklanmış bir portföy yapısı oluşturabilir. Bu stratejiyi tamamlayıcı olarak kur riskinden korunmak amacıyla ve/veya tamamen yatırım amaçlı olarak vaad yöntemi kullanılarak Türk Lirası, yabancı para ve/veya çapraz kurlarda pozisyon alabilir. 6Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı EUR Endeksi 100Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,000822 0,3 0,000822 0,3Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarElif Sezen AYDIN 02.03.2021 12 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI-SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarGökçen Yaman AKGÜN 26.12.2017 Ekim 2010-Temmuz 2011 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Daire Başkanlığı- Yönetmen / Menkul Kıymetler Masası, Temmuz 2011- Kasım 2017 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Daire Başkanlığı-Müdür / Yatırım Portföyü Masası, 2017-2021 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür Yardımcısı, 2021- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür 27 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI-SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIKenan TURAN 04.04.2018 Mayıs 2010- Nisan 2013 Tera Menkul Kıdemli Analist / Araştırma, Nisan 2013- Haziran 2015 Yatırım Finansman Menkul Değerler Müdür Yardımcısı /Araştırma, Nisan 2013- Haziran 2015 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür / Araştırma, Nisan 2018- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş / Genel Müdür Yardımcısı 18 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI-SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIFatimet Tinemis SARIHAN 10.09.2015 98 - '99 Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Müşteri Hizmetleri - '99 - '00 Meksa Yatırım Menkul Değerler / Uzman Yardımcısı - '00 - '02 Datek Menkul Değerler A.Ş. / Uzman - '02 - '04 Datek Menkul Değerler A.Ş. / Yönetmen - '04 - '08 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş / Uzman - '08 - '15 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen -'15-'21 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. . / Müdür - Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. /Genel Müdür Yardımcısı 24 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI-SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSISerkan ŞEVİK 01.02.2019 93-'95 Dışbank Menkul Kıymetler Müdürlüğü / Part Time - '95 - '96 Index Futures Group INC / Dealer - '98 - ' '11 EVG Yatırım / Yönetici - '11 - '14 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetici - '14- '18 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 29 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI-SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIÖzkan BALCI 01.02.2019 95 - '98 Alan Menkul A.Ş. / Araştırma Müdürü - '98 - '99 Garanti Yatırım A.Ş. / Dealer - '00 - '05 Deniz Yatırım A.Ş. / Müdür - '11 - '07 TEB Yatırım A.Ş. / Müdür - '07 - '19 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 27 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI-SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIZühal BAYAR 01.02.2019 97 - '99 Ziraat Bankası A.Ş. / Uzman - '99 - '12 Finansinvest / Yönetici - '14 - '18 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 25 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI-SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIKerem YEREBASMAZ 03.09.2021 '03-'05 Taksim Menkul Değerler A.Ş./Uzman - '05-'07 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetmen '07-'11 Halk Yatırım Menkul Değer A.Ş./Yönetmen '11-'19 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Varlık Yönetimi / Yönetici '19-'20 Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür '20-'21 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piy. ve Kambiyo Genel Müdürlüğü / Daire Başkanı '21- Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 23 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI-SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIF.Özgül AVŞAR MUMCUOĞLU 10.09.2015 02 - '03 Akbank T.A.Ş. / Satış Temsilcisi - '03 - '06 Akemeklilik A.Ş. / Danışman - Eylül02/2006-05/2013 Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 05/2013-07/2014 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yöneticisi 07/2014- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senetleri Piyasası- Yatırım Fonları Portföy Yönetimi / Müdür 20 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI-SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIAyşe Seher AYDIN 01.02.2019 Temmuz '06 - Ağustos '06 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Stajyer - '07-'08 T. Garanti Bankası A.Ş. / Müşteri Temsilciliği - '08-'11 Tekstil Yatırım A.Ş. / Yönetmen Yardımcısı - '11-'18 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen -Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 14 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI-SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIOğuz ZIDDIOĞLU 11.05.2020 2012-2018 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen 2018-2020 Tacirler Portföy / Yönetmen, 2020- Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 15 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI-SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIS.Ozan DOĞAN 03.04.2015 '10 - '13 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Araştırma Departmanı - Nisan '13 - Aralık '13 TSPAKB / Araştırma ve İstatistik Departmanı - '13 Aralık - '15 Nisan Halk Yatırım Menkul Değerler, Araştırma Departmanı - Nisan '15 - Aralık '15 Fokus Portföy Yönetimi - Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen 12 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI-SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIMuhammed TİRYAKİ 01.08.2016 03.2010 - 09.2015 T. Garanti Bankası -Yatırım İşlemleri Müşteri Temsilcisi, Uzman 01.08.2016 - 2016-2020 Ziraat Porföy Yönetimi A.ş. / Uzman , 2020- Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.ş./Yönetmen 12 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI-SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaMecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. No:83 Şişli/İSTANBUL +90 212 924 72 00 +90 212 290 34 90 bilgi@ziraatportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaEvren ÖZTÜRK Müdür 212-924 72 42 eozturk@ziraatportfoy.com.trCeyda KALAY Yönetmen 212-924 72 33 ckalay@ziraatportfoy.com.trDiğer HususlarAçıklama Danışma KuruluFonun yatırım yapacağı tüm finansal araçların faizsiz finans prensiplerine uygunluğu ve icazeti için oluşturulan kurul aşağıdaki gibidir:Mehmet ODABAŞI1975 Sivas doğumlu olan Mehmet Odabaşı, 1998 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden İslam Hukuku Bilim dalında 2005 yılında yüksek lisans derecesi aldı. Şu anda aynı üniversitede İslam Hukuku alanında Doktora tez çalışmalarını devam ettirmekte, ayrıca farklı faizsiz finans kurumlarında da Danışmanlık hizmeti vermektedirOdabaşı, BDDK'nın Destekleyen Kurum, TKBB'nin Proje Sponsoru ve İstanbul Zaim Üniversitesi'nin Tercüme Kurumu olarak yer aldığı AAOIFI tarafından yayımlanan "el-Meâyîrü'ş-Şer'iyye" adlı eserin "Faizsiz Finans Standartları" adıyla Türkçe'ye kazandırılmasını sağlayan projeye eserin yarısını tercüme ederek katkı sağladı.Üç çocuk babası olan Odabaşı, faizsiz bankacılık ve sigortacılık alanındaki bilimsel ve uygulamalı çalışmalarına devam etmektedir.Doç. Dr. Süleyman KAYAKartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (1993) ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden (1998) mezun oldu. M. Ü. İslam Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisans (2000) ve doktora (2007), aynı üniversitenin İktisat Tarihi Anabilim Dalında yüksek lisans (2003) yaptı. İstanbul Ü. İlahiyat Fak. İslam Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesidir. Arapça ve Almanca bilen Kaya, evli ve üç çocuk babasıdır.Doç. Dr. Necmettin KIZILKAYANecmettin Kızılkaya, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 2001'de mezun olduktan sonra aynı üniversitede İslam Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisans derecesi aldı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İslam hukuku alanında hazırladığı teziyle 2011'de doktorasını tamamladı. Kızılkaya'nın çalışmaları daha çok İslam hukuku ve ekonomisi alanlarında yoğunlaşmaktadır. Özellikle İslam hukuk tarihi, modernleşme ve fıkıh, 19. Yüzyıl iktisadi ve hukuki dönüşümler, İslam hukuk literatürü, İslam ekonomisi ve güncel fıkhî problemler ilgilendiği konular arasındadır. İslam hukuku alanında çeşitli dillerde yayımlanmış birçok çalışması bulunan Kızılkaya, halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde İslam Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.İcazet Listesi Oluşturma KriterleriFon portföyüne alınacak varlık ve yapılacak işlemlerin Faizsiz Bankacılık prensiplerine uygunluğu Ziraat Portföy Danışma Kurulu'ndan alınacak görüş ile teyit edilir, uygun olması durumunda söz konusu enstrümanlarda yatırım yapılır.Ziraat Portföy Danışma Kurulu söz konusu enstrümanlarda icazet onayı için görüş verirken enstrümanları ve/veya enstrümanların dayanak varlıklarını aşağıdaki kriterlere göre değerlendirir:Faaliyet Alanına Göre İncelemede Baz Alınan Kriterler· Faize dayalı finans, ticaret, hizmet, aracılık (bankacılık, sigorta, finansal kiralama, faktoring ve diğer faize dayalı faaliyet alanlarını kapsar),· Alkollü içki üretim ve ticareti,· Tıbbi gayeler dışında uyuşturucu maddelerin üretim ve ticareti· Kumar ve kumar hükmündeki faaliyetler (kumar, şans oyunu vb.)· Domuz ve mamullerinin üretim ve ticareti,· Ahlaka ve İslami değerlere aykırı yayıncılık (basın, yayın, reklam vb.)· İslami değerlerle bağdaşmayan eğlence, otelcilik vb. faaliyetler,· Çevreye ve canlılara büyük zararı olan faaliyetler,· Sağlığa zararlı tütün ürünlerinin üretim ve ticareti,· İnsan fıtratını değiştirmeye yönelik biyolojik/genetik faaliyetler,· Altın, gümüş ve paralar arasında yapılan vadeli işlemlerFon icazet belgesine buradan ulaşabilirsiniz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103439BIST