***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.04.2020 14:51
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,91
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,4271
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,4271
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
57378,87
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 33,95
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 58,6
- Kurucu (%)
% 57,94
- Portföy Saklayıcı (%)
% 3,35
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 38,71
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,09
c) Saklama Ücreti (%)
% 0,22
d) Diğer Giderler (%)
% 41,09
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835102
BIST
15:1891.317
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 1.764,16
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.539
En Düşük
90.631
15:186,7790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0448
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
15:187,3145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0276
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
15:18357,58
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 7,01
|Açılış
|: 357,58
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
358,06
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|OSTIM
|1,65
|27.547.151
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.645.598
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.752.777
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,97
|2.469.180
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.807.669
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|INFO
|5,90
|18.688.707
|% -7,67
|
|RALYH
|7,48
|1.179.566
|% -6,50
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|BMELK
|1,30
|214.040
|% -4,41
|
|GARAN
|7,69
|432.183.336
|% 1,99
|
|SASA
|9,14
|379.302.421
|% 8,55
|
|PETKM
|3,45
|361.811.336
|% 1,17
|
|THYAO
|9,12
|319.146.001
|% 2,13
|
|PGSUS
|36,24
|257.550.343
|% 8,83
|
|IHLGM
|1,06
|128.239.235
|% 6,00
|
|PETKM
|3,45
|361.811.336
|% 1,17
|
|YKBNK
|1,85
|175.665.209
|% 1,65
|
|GSRAY
|2,20
|195.645.598
|% 10,00
|
|IHLAS
|0,53
|35.058.834
|% 6,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2996
|8,3412
|% 0,75
|
|Frank
|6,8995
|6,9410
|% 0,56
|
|Riyal
|1,7968
|1,8058
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.641
|22,01
|
|Altın Gr.
|358
|358
|7,17
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,55
|14,60
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,19
|0,07
|
|B. Petrol
|33,13
|33,13
|-0,98
|
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