***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.07.2020 09:25
Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,684
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,102
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,102
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
210006,41
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 73,96
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 76,53
- Kurucu (%)
% 96,65
- Portföy Saklayıcı (%)
% 3,35
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,61
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,59
d) Diğer Giderler (%)
% 19,27
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854743
BIST
12:08117.731
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 1.982,25
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
12:086,8661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0064
|Açılış
|: 6,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8662
En Düşük
6,8420
12:087,7568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0289
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7631
En Düşük
7,7068
12:08392,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,49
|Açılış
|: 392,62
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,63
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|189,20
|2.523.244
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|1.939.155
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|182.603
|% 10,00
|
|NATEN
|24,36
|80.937.080
|% 9,93
|
|VKFYO
|4,81
|9.075.030
|% 9,82
|
|AYES
|3,69
|15.524
|% -10,00
|
|BMELK
|5,63
|205.101
|% -9,92
|
|BASCM
|4,02
|48.240
|% -7,59
|
|SNKRN
|3,03
|244.557
|% -7,06
|
|GSRAY
|2,81
|96.461.300
|% -4,10
|
|SISE
|6,02
|557.010.865
|% 4,88
|
|IHLGM
|1,80
|438.132.207
|% 7,14
|
|TKFEN
|17,28
|372.227.361
|% 2,73
|
|GARAN
|8,33
|343.874.520
|% 1,34
|
|TSPOR
|7,35
|336.502.944
|% 9,05
|
|IHLGM
|1,80
|438.132.207
|% 7,14
|
|IHLAS
|0,92
|133.418.600
|% 4,55
|
|ODAS
|2,74
|316.129.936
|% 4,58
|
|ALBRK
|1,87
|217.199.846
|% 2,19
|
|EKGYO
|2,06
|209.537.843
|% 0,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5474
|8,5903
|% 0,11
|
|Frank
|7,2561
|7,2998
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8244
|1,8335
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|2,10
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|2.542
|2.562
|7,40
|
|Tam
|2.617
|2.629
|7,70
|
|Yarım
|1.271
|1.286
|3,70
|
|Çeyrek
|636
|644
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,20
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,01
|4,02
|0,04
|
|B. Petrol
|43,49
|43,49
|0,69
|