***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.07.2020 09:25
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,246
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,0383
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,0383
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
70968,24
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 70,79
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 73,24
- Kurucu (%)
% 96,65
- Portföy Saklayıcı (%)
% 3,35
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,03
d) Diğer Giderler (%)
% 22,72
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854748
BIST
10:38117.671
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 1.922,25
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
117.719
En Düşük
116.674
10:386,8559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0038
|Açılış
|: 6,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8820
|
6,8662
En Düşük
6,8449
10:387,7497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0218
|Açılış
|: 7,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7631
En Düşük
7,7068
10:38391,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,62
|Açılış
|: 391,51
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,43
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|16,06
|1.349.998
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|182.603
|% 10,00
|
|VKFYO
|4,81
|8.559.874
|% 9,82
|
|TURGG
|63,25
|7.004.088
|% 8,58
|
|NATEN
|24,06
|39.411.022
|% 8,57
|
|AYES
|3,69
|15.524
|% -10,00
|
|BMELK
|5,63
|205.101
|% -9,92
|
|BASCM
|4,02
|48.240
|% -7,59
|
|SNKRN
|3,03
|244.557
|% -7,06
|
|KRDMA
|4,51
|2.945.899
|% -6,04
|
|SISE
|6,07
|332.742.518
|% 5,75
|
|IHLGM
|1,76
|219.297.130
|% 4,76
|
|TSPOR
|7,26
|197.170.632
|% 7,72
|
|TKFEN
|17,22
|180.863.512
|% 2,38
|
|GARAN
|8,35
|165.854.193
|% 1,58
|
|IHLGM
|1,76
|219.297.130
|% 4,76
|
|ALBRK
|1,88
|165.037.754
|% 2,73
|
|IHLAS
|0,91
|67.283.824
|% 3,41
|
|SKBNK
|1,65
|101.972.569
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,07
|127.272.143
|% 1,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5397
|8,5825
|% 0,02
|
|Frank
|7,2475
|7,2912
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8215
|1,8307
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|1,36
|
|Altın Gr.
|391
|392
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|2.537
|2.557
|2,60
|
|Tam
|2.612
|2.624
|2,70
|
|Yarım
|1.269
|1.283
|1,30
|
|Çeyrek
|634
|642
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|18,09
|18,11
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|3,99
|0,02
|
|B. Petrol
|43,56
|43,56
|0,76
|