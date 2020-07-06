***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.07.2020 09:25
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,82
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,0463
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,0463
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
262871,6
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 22,94
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 95,33
- Kurucu (%)
% 24,06
- Portföy Saklayıcı (%)
% 13,35
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 62,59
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,12
c) Saklama Ücreti (%)
% 0,7
d) Diğer Giderler (%)
% 1,86
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854731
BIST
11:04117.769
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 2.020,52
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
117.945
En Düşük
116.674
11:046,8557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0040
|Açılış
|: 6,8760
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8662
En Düşük
6,8420
11:047,7475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0196
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7631
En Düşük
7,7068
11:04391,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,56
|Açılış
|: 391,65
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,43
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|ORMA
|6,49
|182.603
|% 10,00
|
|KERVT
|5,64
|82.280.202
|% 9,94
|
|DOBUR
|16,05
|1.520.718
|% 9,93
|
|VKFYO
|4,81
|8.815.232
|% 9,82
|
|NATEN
|23,98
|51.845.961
|% 8,21
|
|AYES
|3,69
|15.524
|% -10,00
|
|BMELK
|5,63
|205.101
|% -9,92
|
|BASCM
|4,02
|48.240
|% -7,59
|
|SNKRN
|3,03
|244.557
|% -7,06
|
|KRDMA
|4,58
|4.748.258
|% -4,58
|
|SISE
|5,99
|419.205.329
|% 4,36
|
|IHLGM
|1,81
|347.806.300
|% 7,74
|
|TKFEN
|17,29
|300.635.806
|% 2,79
|
|GARAN
|8,37
|269.494.683
|% 1,82
|
|THYAO
|12,00
|250.370.247
|% 0,67
|
|IHLGM
|1,81
|347.806.300
|% 7,74
|
|IHLAS
|0,92
|105.925.505
|% 4,55
|
|ALBRK
|1,89
|180.419.049
|% 3,28
|
|EKGYO
|2,08
|182.206.313
|% 1,96
|
|SKBNK
|1,64
|133.339.346
|% 2,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5351
|8,5779
|% -0,03
|
|Frank
|7,2468
|7,2905
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8222
|1,8314
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|1,23
|
|Cumhuriyet
|2.604
|2.644
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,09
|18,13
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|3,99
|0,02
|
|B. Petrol
|43,55
|43,55
|0,75
|
Seans Raporu
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11:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2135, 52 artarak (% 1.62 ) 134, 181
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