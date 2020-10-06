***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.10.2020 10:05
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,74
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,5749
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,5749
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
361713,48
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 22,85
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 95,34
- Kurucu (%)
% 23,96
- Portföy Saklayıcı (%)
% 13,35
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 62,69
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,85
c) Saklama Ücreti (%)
% 0,69
d) Diğer Giderler (%)
% 2,12
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878460
BIST
11:231.166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,11
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.167
En Düşük
1.163
11:237,7734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0088
|Açılış
|: 7,7680
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7744
En Düşük
7,7419
11:239,1565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0076
|Açılış
|: 9,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1686
En Düşük
9,1224
11:23476,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,16
|Açılış
|: 476,59
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
477,95
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler11:23
|YAPRK
|85,80
|1.520.891
|% 10,00
|
|DYOBY
|10,91
|44.825.747
|% 9,98
|
|UZERB
|37,90
|11.976
|% 9,98
|
|EMNIS
|58,40
|463.871
|% 9,98
|
|TACTR
|16,88
|933.025
|% 9,97
|
|MERIT
|87,30
|306.947
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|158.376
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|349.109
|% -9,99
|
|MRSHL
|389,20
|855.851
|% -9,99
|
|RODRG
|9,67
|2.232.435
|% -8,17
|
|GARAN
|7,26
|880.511.907
|% 1,11
|
|SISE
|6,96
|532.539.163
|% -0,85
|
|ODAS
|3,11
|294.527.127
|% 2,98
|
|ASELS
|18,77
|242.681.486
|% 0,37
|
|GUBRF
|37,08
|189.227.035
|% 5,82
|
|GARAN
|7,26
|880.511.907
|% 1,11
|
|ODAS
|3,11
|294.527.127
|% 2,98
|
|SISE
|6,96
|532.539.163
|% -0,85
|
|BSOKE
|2,15
|116.656.613
|% 1,90
|
|EKGYO
|1,81
|86.991.169
|% 2,26
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7689
|7,7734
|% 0,11
|
|Euro
|9,1482
|9,1565
|% 0,08
|
|Sterlin
|10,0312
|10,0816
|% -0,18
|
|Frank
|8,4495
|8,5004
|% -0,02
|
|Riyal
|2,0631
|2,0735
|% -0,03
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|-5,52
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,25
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,28
|41,28
|-0,01
|
Seans Raporu
11:23
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11:38NATEN
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11:33ITTFH
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