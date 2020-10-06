***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.10.2020 10:05
Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,236
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,178
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,178
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
663078,64
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 76,62
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 79,28
- Kurucu (%)
% 96,65
- Portföy Saklayıcı (%)
% 3,35
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 6,03
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,62
d) Diğer Giderler (%)
% 11,08
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878472
BIST
11:301.166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,16
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.167
En Düşük
1.163
11:307,7750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0104
|Açılış
|: 41,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 41,2900
|
7,7750
En Düşük
7,7419
11:309,1567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0078
|Açılış
|: 12,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,8900
|
9,1686
En Düşük
9,1224
11:306,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,03
|Açılış
|: 6,06
|
|Önceki Kapanış
|: 6,09
|
6,11
En Düşük
6,05
BIST En Aktif Hisseler11:30
|FORMT
|4,84
|34.599.097
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.520.977
|% 10,00
|
|DYOBY
|10,91
|44.868.187
|% 9,98
|
|UZERB
|37,90
|11.976
|% 9,98
|
|EMNIS
|58,40
|463.871
|% 9,98
|
|MERIT
|87,30
|306.947
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|158.376
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|362.014
|% -9,99
|
|MRSHL
|389,20
|855.851
|% -9,99
|
|RODRG
|9,70
|2.335.926
|% -7,88
|
|GARAN
|7,27
|891.741.848
|% 1,25
|
|SISE
|6,96
|543.509.710
|% -0,85
|
|ODAS
|3,14
|344.161.276
|% 3,97
|
|ASELS
|18,75
|253.284.158
|% 0,27
|
|GUBRF
|37,14
|191.788.108
|% 5,99
|
|GARAN
|7,27
|891.741.848
|% 1,25
|
|ODAS
|3,14
|344.161.276
|% 3,97
|
|SISE
|6,96
|543.509.710
|% -0,85
|
|EKGYO
|1,81
|100.834.640
|% 2,26
|
|BSOKE
|2,12
|118.788.416
|% 0,47
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7712
|7,7750
|% 0,13
|
|Euro
|9,1454
|9,1567
|% 0,09
|
|Sterlin
|10,0426
|10,0930
|% -0,07
|
|Frank
|8,4569
|8,5079
|% 0,07
|
|Riyal
|2,0654
|2,0758
|% 0,08
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|-5,57
|
|Altın Gr.
|477
|477
|-1,16
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,35
|41,35
|0,06
|
Seans Raporu
11:30
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11:45XU100
Endeks 1, 166 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 6, 045.00 milyon TL de
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11:45KNFRT
Yüzde 6.83 oranında artışla 19.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 123, 213 adet işlem
-
11:44NATEN
Yüzde 7.74 oranında artışla 45.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 400, 299 adet işlem
-
11:43GUBRF
Yüzde 6.16 oranında artışla 37.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 250, 660 adet işlem
-
11:42GUBRF
Yüzde 5.82 oranında artışla 37.08 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 218, 435 adet işlem