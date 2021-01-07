***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.01.2021 11:14
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,6243
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,6287
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,3151
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,3151
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
9698980
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 18,11
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 83,49
- Kurucu (%)
% 21,69
- Portföy Saklayıcı (%)
% 3,35
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 74,96
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 13,63
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,39
d) Diğer Giderler (%)
% 1,49
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Hk.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897651
BIST
12:111.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 12,25
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.519
En Düşük
1.506
12:117,2551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0508
|Açılış
|: 7,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3135
En Düşük
7,2508
12:118,9269
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0817
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,9172
12:11448,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,32
|Açılış
|: 448,73
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,13
En Düşük
447,61
BIST En Aktif Hisseler12:09
|TGSAS
|18,59
|10.664.567
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,03
|422.314
|% 10,00
|
|BRYAT
|520,80
|10.624.320
|% 9,99
|
|JANTS
|485,40
|116.926.391
|% 9,99
|
|SUMAS
|74,90
|672.752
|% 9,99
|
|OLMIP
|8,75
|1.306.104
|% -9,98
|
|NIBAS
|45,00
|13.919.462
|% -9,09
|
|INTEM
|31,00
|859.041
|% -6,91
|
|TATGD
|11,62
|83.496.668
|% -5,76
|
|BANVT
|45,00
|1.866.563
|% -5,74
|
|EKGYO
|2,56
|2.304.311.365
|% 8,02
|
|ASELS
|19,13
|675.411.347
|% 2,35
|
|GARAN
|10,50
|651.508.028
|% 0,86
|
|TKFEN
|18,55
|473.694.208
|% 4,39
|
|AKBNK
|7,53
|458.887.494
|% 2,31
|
|EKGYO
|2,56
|2.304.311.365
|% 8,02
|
|IHLGM
|1,43
|354.442.782
|% 9,16
|
|SKBNK
|1,58
|352.894.313
|% 0,64
|
|YKBNK
|3,22
|351.200.346
|% 1,90
|
|DOHOL
|3,32
|281.184.084
|% 2,47
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2520
|7,2546
|% -0,70
|
|Euro
|8,9220
|8,9277
|% -0,90
|
|Sterlin
|9,8529
|9,9023
|% -0,63
|
|Frank
|8,2064
|8,2558
|% -0,92
|
|Riyal
|1,9306
|1,9402
|% -0,59
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|2,90
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-1,90
|
|Cumhuriyet
|2.973
|3.018
|-57,00
|
|Tam
|2.963
|3.038
|-55,62
|
|Yarım
|1.432
|1.469
|-26,90
|
|Çeyrek
|718
|735
|-13,45
|
|Gümüş.Ons
|27,19
|27,23
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,36
|-0,05
|
|B. Petrol
|54,63
|54,63
|0,33
|