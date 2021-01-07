***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )TürkçeFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiA. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİYıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)% 2,555İlgili Döneme% 89,74- Kurucu (%)% 40,66- Portföy Saklayıcı (%)% 3,35- Yönetici (%)% 0- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)% 55,99- Diğer (%)% 0b) Aracılık Komisyonları (%)% 0,89c) Saklama Ücreti (%)% 2,36d) Diğer Giderler (%)% 7,01AçıklamalarFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Hk.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897655BIST