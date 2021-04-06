***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.04.2021 11:53
R ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,54
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,0731
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,0731
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
447220,86
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 81,53
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 84,35
- Kurucu (%)
% 96,65
- Portföy Saklayıcı (%)
% 3,35
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 3,97
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,11
d) Diğer Giderler (%)
% 8,57
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923738
BIST
14:481.425
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -16,62
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.424
14:488,1523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0502
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
14:489,6370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0458
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6516
En Düşük
9,5657
14:48454,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 4,64
|Açılış
|: 454,65
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
455,04
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler14:48
|MTRKS
|30,80
|168.692
|% 10,00
|
|FMIZP
|161,70
|179.437.091
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|430.712
|% 10,00
|
|SAYAS
|38,54
|129.179.659
|% 9,99
|
|JANTS
|994,00
|199.592.396
|% 9,99
|
|IEYHO
|1,17
|42.406.637
|% -10,00
|
|VAKFN
|25,38
|1.954.998
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|73.436.758
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|19.425.095
|% -9,97
|
|DERHL
|8,60
|52.116.722
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,96
|695.509.512
|% -2,97
|
|GARAN
|6,89
|678.895.644
|% -0,14
|
|KOZAL
|124,10
|573.672.065
|% -1,59
|
|BJKAS
|8,38
|569.523.486
|% 1,21
|
|FENER
|36,62
|563.125.284
|% -3,02
|
|EKGYO
|1,96
|695.509.512
|% -2,97
|
|TSKB
|1,37
|152.838.835
|% -1,44
|
|GARAN
|6,89
|678.895.644
|% -0,14
|
|BJKAS
|8,38
|569.523.486
|% 1,21
|
|YKBNK
|2,19
|144.932.976
|% -2,23
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1498
|8,1523
|% 0,62
|
|Euro
|9,6261
|9,6370
|% 0,48
|
|Sterlin
|11,2374
|11,2937
|% 0,09
|
|Frank
|8,6487
|8,7008
|% 0,40
|
|Riyal
|2,1665
|2,1774
|% 0,65
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|7,98
|
|Altın Gr.
|455
|455
|4,86
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.049
|20,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|22,32
|
|Yarım
|1.446
|1.484
|10,80
|
|Çeyrek
|725
|742
|5,40
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,01
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,55
|0,07
|
|B. Petrol
|63,05
|63,05
|0,90
|