***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.04.2021 11:53
Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,54
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,0828
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,0828
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
44234,68
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 71,91
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 74,41
- Kurucu (%)
% 96,65
- Portföy Saklayıcı (%)
% 3,35
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 13,19
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,69
d) Diğer Giderler (%)
% 9,71
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923746
BIST
15:111.422
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -19,73
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.420
15:118,1491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0470
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
15:119,6369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0457
|Açılış
|: 9,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6516
En Düşük
9,5657
15:11454,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 4,82
|Açılış
|: 455,37
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
455,51
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler15:11
|MTRKS
|30,80
|176.361
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|459.139
|% 10,00
|
|FMIZP
|161,70
|179.957.280
|% 10,00
|
|JANTS
|994,00
|200.210.664
|% 9,99
|
|DOCO
|713,30
|119.038.332
|% 9,99
|
|IEYHO
|1,17
|42.776.838
|% -10,00
|
|VAKFN
|25,38
|1.954.998
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|73.907.829
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|19.425.095
|% -9,97
|
|DERHL
|8,60
|52.640.238
|% -9,95
|
|GARAN
|6,86
|754.759.909
|% -0,58
|
|EKGYO
|1,93
|745.582.661
|% -4,46
|
|BJKAS
|8,57
|643.365.374
|% 3,50
|
|KOZAL
|123,70
|612.191.530
|% -1,90
|
|GUBRF
|79,25
|611.573.772
|% 1,67
|
|EKGYO
|1,93
|745.582.661
|% -4,46
|
|TSKB
|1,37
|170.653.294
|% -1,44
|
|GARAN
|6,86
|754.759.909
|% -0,58
|
|YKBNK
|2,20
|178.951.170
|% -1,79
|
|BJKAS
|8,57
|643.365.374
|% 3,50
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1438
|8,1491
|% 0,58
|
|Euro
|9,6282
|9,6369
|% 0,48
|
|Sterlin
|11,2302
|11,2865
|% 0,03
|
|Frank
|8,6520
|8,7041
|% 0,44
|
|Riyal
|2,1641
|2,1750
|% 0,54
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|7,97
|
|Altın Gr.
|455
|455
|5,18
|
|Cumhuriyet
|3.006
|3.051
|22,00
|
|Tam
|2.993
|3.071
|24,76
|
|Yarım
|1.447
|1.485
|11,98
|
|Çeyrek
|726
|743
|5,99
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,07
|
|B. Petrol
|62,92
|62,92
|0,77
|
Seans Raporu
15:11
daha fazla
-
15:19XU100
Endeks 1, 420 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 5 altında . İşlem hacmi 11, 895.00 milyon TL de
-
15:19METRO
Yüzde -4.62 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 777, 175 adet işlem
-
15:18VAKFN
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 25.38 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 665 adet işlem
-
15:17EDIP
Yüzde -8.82 oranında düşüşle 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 114, 654 adet işlem
-
15:15GLRYH
Yüzde -65.45 oranında düşüşle 3.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 372, 716 adet işlem