***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.07.2021 11:40
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,81
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,4389
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,4389
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
4125,04
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 17,67
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 48,24
- Kurucu (%)
% 36,63
- Portföy Saklayıcı (%)
% 3,35
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 60,02
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 17,59
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,34
d) Diğer Giderler (%)
% 32,83
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946834
BIST
12:451.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,30
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.391
12:458,6769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0125
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6785
En Düşük
8,6270
12:4510,2821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0108
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2472
12:45504,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 4,94
|Açılış
|: 504,21
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
504,53
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler12:45
|GWIND
|3,74
|135.272.485
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|18.548.059
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|18.799.223
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,92
|5.937.728
|% 9,96
|
|TKURU
|239,00
|4.466.432
|% 9,94
|
|KSTUR
|248,00
|44.392
|% -7,15
|
|DIRIT
|3,52
|39.878
|% -6,13
|
|NIBAS
|12,35
|5.082.590
|% -4,93
|
|SUMAS
|61,10
|18.330
|% -4,53
|
|TACTR
|30,02
|129.776
|% -4,46
|
|BIOEN
|25,00
|170.046.231
|% 1,05
|
|AYDEM
|6,75
|162.591.390
|% 8,00
|
|GWIND
|3,74
|135.272.485
|% 10,00
|
|ESEN
|31,32
|72.739.912
|% -1,45
|
|PEKGY
|1,30
|65.125.430
|% 0,78
|
|PEKGY
|1,30
|65.125.430
|% 0,78
|
|GWIND
|3,74
|135.272.485
|% 10,00
|
|AYDEM
|6,75
|162.591.390
|% 8,00
|
|ODAS
|1,89
|27.222.872
|% -0,53
|
|HDFGS
|3,04
|31.386.898
|% -2,25
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6733
|8,6769
|% 0,14
|
|Euro
|10,2708
|10,2821
|% -0,10
|
|Sterlin
|11,9647
|12,0247
|% 0,00
|
|Frank
|9,3459
|9,4022
|% -0,13
|
|Riyal
|2,3045
|2,3160
|% 0,02
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|16,06
|
|Altın Gr.
|504
|504
|4,70
|
|Cumhuriyet
|3.321
|3.331
|-21,00
|
|Tam
|3.313
|3.396
|24,90
|
|Yarım
|1.601
|1.643
|12,04
|
|Çeyrek
|803
|821
|6,03
|
|Gümüş.Ons
|26,64
|26,68
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|0,05
|
|B. Petrol
|77,33
|77,33
|0,17
|