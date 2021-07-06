***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.07.2021 11:40
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,81
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9557
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9557
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
31714,02
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 24,62
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 72,63
- Kurucu (%)
% 33,9
- Portföy Saklayıcı (%)
% 13,35
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 52,75
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 17,06
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,06
d) Diğer Giderler (%)
% 9,25
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946835
BIST
11:481.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,57
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.391
11:488,6616
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0028
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6744
En Düşük
8,6270
11:4810,2686
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0243
|Açılış
|: 10,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2484
11:48502,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,34
|Açılış
|: 502,61
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
504,53
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler11:48
|GWIND
|3,74
|134.680.798
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|18.146.631
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|18.753.365
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,92
|5.730.192
|% 9,96
|
|TKURU
|239,00
|4.466.432
|% 9,94
|
|KSTUR
|248,00
|44.392
|% -7,15
|
|DIRIT
|3,52
|39.878
|% -6,13
|
|NIBAS
|12,28
|4.376.604
|% -5,47
|
|ERBOS
|137,70
|60.127.984
|% -4,64
|
|SUMAS
|61,10
|18.330
|% -4,53
|
|THYAO
|14,08
|321.726.085
|% -0,28
|
|GARAN
|8,61
|244.010.892
|% -0,35
|
|EREGL
|18,35
|192.893.405
|% 0,71
|
|KOZAL
|111,40
|182.173.407
|% 0,00
|
|ARCLK
|33,38
|158.210.317
|% 0,97
|
|PEKGY
|1,31
|59.639.557
|% 1,55
|
|GWIND
|3,74
|134.680.798
|% 10,00
|
|YKBNK
|2,23
|77.987.820
|% 0,00
|
|GARAN
|8,61
|244.010.892
|% -0,35
|
|THYAO
|14,08
|321.726.085
|% -0,28
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6584
|8,6616
|% -0,03
|
|Euro
|10,2648
|10,2686
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,9698
|12,0298
|% 0,04
|
|Frank
|9,3502
|9,4065
|% -0,09
|
|Riyal
|2,3030
|2,3146
|% -0,04
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|13,42
|
|Altın Gr.
|503
|503
|3,65
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.308
|3.391
|19,61
|
|Yarım
|1.599
|1.640
|9,48
|
|Çeyrek
|802
|820
|4,75
|
|Gümüş.Ons
|26,61
|26,65
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,41
|0,03
|
|B. Petrol
|77,56
|77,56
|0,40
|
Seans Raporu
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