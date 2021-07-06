***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.07.2021 11:41
çıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,086
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,1655
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,1655
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
94985,98
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 72,4
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 74,91
- Kurucu (%)
% 96,65
- Portföy Saklayıcı (%)
% 3,35
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 9,41
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,31
d) Diğer Giderler (%)
% 12,37
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946858
BIST
14:291.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,65
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.391
14:298,6757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0113
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6785
En Düşük
8,6270
14:2910,2792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0137
|Açılış
|: 10,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2472
14:29504,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 4,93
|Açılış
|: 504,20
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
504,54
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler14:29
|GWIND
|3,74
|136.004.193
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|18.955.824
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|19.148.548
|% 10,00
|
|TKURU
|239,10
|7.909.796
|% 9,98
|
|EUKYO
|7,92
|6.081.064
|% 9,96
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,16
|6.068.598
|% -6,39
|
|GARAN
|8,68
|917.907.312
|% 0,46
|
|THYAO
|14,07
|427.063.517
|% -0,35
|
|KOZAL
|111,40
|331.233.853
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,45
|315.559.512
|% 0,18
|
|EREGL
|18,27
|313.335.310
|% 0,27
|
|GARAN
|8,68
|917.907.312
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,24
|209.738.690
|% 0,45
|
|ODAS
|1,92
|131.719.999
|% 1,05
|
|PEKGY
|1,32
|87.383.548
|% 2,33
|
|AKBNK
|5,45
|315.559.512
|% 0,18
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6717
|8,6757
|% 0,13
|
|Euro
|10,2727
|10,2792
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,9778
|12,0379
|% 0,11
|
|Frank
|9,3583
|9,4147
|% -0,00
|
|Riyal
|2,3052
|2,3167
|% 0,05
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|16,78
|
|Altın Gr.
|504
|504
|4,52
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.380
|28,00
|
|Tam
|3.314
|3.398
|26,66
|
|Yarım
|1.602
|1.644
|12,90
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,45
|
|Gümüş.Ons
|26,59
|26,63
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,42
|0,03
|
|B. Petrol
|77,15
|77,15
|-0,01
|
Seans Raporu
14:29
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-
14:41INFO
Yüzde 4.23 oranında artışla 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 349, 010 adet işlem
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14:40MEPET
Yüzde 4.46 oranında artışla 2.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 560, 871 adet işlem
-
14:39MTRKS
Yüzde 5.72 oranında artışla 33.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 426, 739 adet işlem
-
14:38RYSAS
Yüzde 5.21 oranında artışla 4.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 941, 884 adet işlem
-
14:37TUREX
Yüzde 4.46 oranında artışla 9.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 609, 921 adet işlem