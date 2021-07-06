***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.07.2021 11:41
Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,086
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,5909
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,5909
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
11493,02
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 20,28
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 20,98
- Kurucu (%)
% 96,65
- Portföy Saklayıcı (%)
% 3,35
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 3,06
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,21
d) Diğer Giderler (%)
% 74,75
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946863
BIST
12:591.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,71
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.391
12:598,6700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0056
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6785
En Düşük
8,6270
12:5910,2702
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0227
|Açılış
|: 10,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2472
12:59504,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 4,93
|Açılış
|: 504,20
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
504,54
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler12:59
|GWIND
|3,74
|135.358.568
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|18.708.613
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|18.799.827
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,92
|5.947.873
|% 9,96
|
|TKURU
|239,00
|7.121.722
|% 9,94
|
|ISBIR
|5.394,60
|636.563
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,38
|250.574
|% -9,87
|
|MMCAS
|6,00
|44.516
|% -6,10
|
|NIBAS
|12,22
|5.227.265
|% -5,93
|
|SUMAS
|61,00
|44.621
|% -4,69
|
|GARAN
|8,70
|741.601.729
|% 0,69
|
|THYAO
|14,11
|379.508.041
|% -0,07
|
|AKBNK
|5,46
|276.559.889
|% 0,37
|
|EREGL
|18,24
|258.538.367
|% 0,11
|
|KOZAL
|111,30
|244.247.422
|% -0,09
|
|YKBNK
|2,24
|196.742.705
|% 0,45
|
|GARAN
|8,70
|741.601.729
|% 0,69
|
|PEKGY
|1,30
|74.891.481
|% 0,78
|
|ODAS
|1,93
|107.369.634
|% 1,58
|
|AKBNK
|5,46
|276.559.889
|% 0,37
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6643
|8,6700
|% 0,06
|
|Euro
|10,2645
|10,2702
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,9750
|12,0351
|% 0,09
|
|Frank
|9,3564
|9,4128
|% -0,02
|
|Riyal
|2,3067
|2,3183
|% 0,12
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|16,62
|
|Altın Gr.
|504
|504
|4,93
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|29,00
|
|Tam
|3.315
|3.398
|26,87
|
|Yarım
|1.602
|1.644
|12,99
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|26,63
|26,66
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|0,05
|
|B. Petrol
|77,30
|77,30
|0,14
|