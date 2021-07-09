***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
09.07.2021 15:19
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2021
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,172
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,5942
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,5942
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
4171,88
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 2,34
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 6,09
- Kurucu (%)
% 38,35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 3,35
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 58,29
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,9
c) Saklama Ücreti (%)
% 0,97
d) Diğer Giderler (%)
% 91,04
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949986
BIST
16:371.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,15
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
16:378,6762
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0165
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6523
16:3710,3015
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0147
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2574
16:37502,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,28
|Açılış
|: 502,79
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler16:37
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|SILVR
|6,05
|39.925.992
|% 7,27
|
|NTGAZ
|8,21
|59.151.454
|% 7,04
|
|DIRIT
|3,70
|272.083
|% 5,71
|
|TIRE
|7,90
|64.371.387
|% 5,47
|
|FADE
|17,47
|47.472.268
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|33.382.248
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|232.017.465
|% -9,84
|
|VKFYO
|6,80
|792.035
|% -7,98
|
|KTSKR
|17,46
|67.563.374
|% -7,62
|
|KRDMD
|7,23
|644.429.884
|% 2,12
|
|THYAO
|13,63
|616.550.557
|% -0,22
|
|PETKM
|5,49
|594.539.170
|% 2,81
|
|GARAN
|8,50
|573.935.955
|% -0,70
|
|EREGL
|18,00
|482.793.069
|% 2,51
|
|PEKGY
|1,10
|232.017.465
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,29
|265.079.991
|% 1,78
|
|PETKM
|5,49
|594.539.170
|% 2,81
|
|EKGYO
|1,84
|184.146.923
|% -1,08
|
|KRDMD
|7,23
|644.429.884
|% 2,12
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6736
|8,6762
|% -0,19
|
|Euro
|10,2945
|10,3015
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,9702
|12,0302
|% 0,11
|
|Frank
|9,4406
|9,4975
|% -0,28
|
|Riyal
|2,3045
|2,3161
|% -0,31
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-0,32
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|3.328
|3.378
|-13,00
|
|Tam
|3.313
|3.395
|-14,33
|
|Yarım
|1.601
|1.642
|-6,93
|
|Çeyrek
|803
|821
|-3,46
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,02
|75,02
|0,90
|
Seans Raporu
16:37
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-
16:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 78 artarak (% 0.59 ) 1, 488
-
16:46SILVR
Yüzde 7.62 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 664, 142 adet işlem
-
16:43EDIP
Yüzde 4.49 oranında artışla 2.79 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 949, 506 adet işlem
-
16:42NTGAZ
Yüzde 6.00 oranında artışla 8.13 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 995, 310 adet işlem
-
16:41ANELE
Yüzde 4.93 oranında artışla 2.98 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 344, 979 adet işlem