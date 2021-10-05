***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
05.10.2021 16:13
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,516
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,3634
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,3634
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
540352,81
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 829
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 16,21
- Kurucu (%)
% 5.114,27
- Portföy Saklayıcı (%)
% 3,35
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
-% 5.017,62
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,68
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,17
d) Diğer Giderler (%)
% 81,94
Açıklamalar
Fon Toplam Gider ve Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967014
BIST
17:411.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,19
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.389
17:418,8722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0250
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8739
En Düşük
8,8413
17:4110,2928
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2548
17:41499,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -4,01
|Açılış
|: 499,70
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
498,34
BIST En Aktif Hisseler17:41
|EMNIS
|20,90
|793.761
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|51.986.931
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,30
|19.677.850
|% 9,92
|
|ALBRK
|1,81
|95.761.548
|% 9,70
|
|PKENT
|3.168,00
|7.245.098
|% 9,62
|
|BIOEN
|24,30
|172.447.525
|% -10,00
|
|HURGZ
|2,25
|38.838.879
|% -10,00
|
|SEYKM
|19,64
|24.767.952
|% -9,99
|
|KARYE
|14,86
|105.772.522
|% -9,94
|
|MARTI
|1,52
|19.073.763
|% -9,52
|
|GARAN
|9,25
|1.346.410.788
|% 0,33
|
|MAREN
|9,62
|1.274.445.613
|% -4,28
|
|TUPRS
|119,80
|1.141.685.928
|% 3,28
|
|THYAO
|14,01
|1.110.014.198
|% 1,01
|
|SISE
|8,12
|482.289.181
|% -0,25
|
|SKBNK
|0,99
|188.118.240
|% 1,02
|
|GARAN
|9,25
|1.346.410.788
|% 0,33
|
|MAREN
|9,62
|1.274.445.613
|% -4,28
|
|YKBNK
|2,37
|293.961.687
|% -0,42
|
|ODAS
|1,43
|118.750.263
|% 0,00
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8696
|8,8722
|% 0,28
|
|Euro
|10,2850
|10,2928
|% -0,01
|
|Sterlin
|12,0470
|12,1074
|% 0,30
|
|Frank
|9,5146
|9,5719
|% -0,24
|
|Riyal
|2,3580
|2,3699
|% 0,19
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|-17,99
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-4,05
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,52
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|82,96
|82,96
|1,68
|
Seans Raporu
17:41
daha fazla
-
17:55FORMT
Yüzde -6.99 oranında düşüşle 1.33 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 809, 611 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 97 kaybederek (% -0.08 ) 1, 220
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NUGYO, KNFRT, KERVN, ALBRK, EMNIS
-
17:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : HURGZ, SEYKM, BIOEN, MARTI
-
17:54
ORMA, YEOTK, ALBRK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında