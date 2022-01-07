***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.01.2022 20:25
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,1455
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,1455
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
15647,05
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 18,17
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 68,05
- Kurucu (%)
% 26,71
- Portföy Saklayıcı (%)
% 3,35
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 69,94
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 12,28
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,82
d) Diğer Giderler (%)
% 17,85
Açıklamalar
Fon Toplam Gider ve Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990437
BIST
18:052.033
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 25,77
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.036
En Düşük
1.994
18:0513,8473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0054
|Açılış
|: 13,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9315
En Düşük
13,7400
18:0515,7695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1249
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,8131
En Düşük
15,5317
18:05799,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 5,90
|Açılış
|: 799,60
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
804,25
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRDMA
|9,26
|109.801.189
|% 9,98
|
|UZERB
|51,20
|2.091.878
|% 9,97
|
|ERBOS
|123,70
|137.061.986
|% 9,96
|
|GEDZA
|18,22
|30.221.999
|% 9,96
|
|BURCE
|30,92
|4.630.317
|% 9,96
|
|SEYKM
|9,27
|294.557.321
|% -10,00
|
|DOBUR
|92,80
|14.426.892
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|64.496.236
|% -9,98
|
|IHEVA
|1,00
|27.026.595
|% -5,66
|
|SERVE
|12,48
|204.195
|% -4,73
|
|GARAN
|11,75
|4.538.396.406
|% 2,35
|
|EREGL
|30,62
|3.771.672.520
|% 1,39
|
|THYAO
|24,94
|2.917.344.800
|% 0,32
|
|KRDMD
|11,60
|2.829.661.738
|% 9,54
|
|YKBNK
|3,71
|1.957.102.386
|% 6,30
|
|YKBNK
|3,71
|1.957.102.386
|% 6,30
|
|GARAN
|11,75
|4.538.396.406
|% 2,35
|
|KRDMD
|11,60
|2.829.661.738
|% 9,54
|
|EKGYO
|2,34
|557.121.595
|% 3,54
|
|TSKB
|1,57
|312.860.021
|% 3,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8457
|13,8473
|% 0,04
|
|Euro
|15,6969
|15,7695
|% 0,80
|
|Sterlin
|18,7504
|18,8444
|% 0,73
|
|Frank
|14,9995
|15,0899
|% 0,59
|
|Riyal
|3,6747
|3,6931
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|8,56
|
|Altın Gr.
|799
|799
|5,62
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.294
|5.432
|65,06
|
|Yarım
|2.559
|2.627
|31,47
|
|Çeyrek
|1.283
|1.314
|15,73
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,37
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,95
|9,97
|0,12
|
|B. Petrol
|81,77
|81,77
|-0,22
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PSGYO
Yüzde 4.19 oranında artışla 15.43 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 936, 594 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 82 artarak (% 1.16 ) 2, 245
-
17:57XU100
Endeks 2, 024 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 31, 706.00 milyon TL de
-
17:57KRSTL
Yüzde 6.46 oranında artışla 3.79 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 257, 844 adet işlem
-
17:56ARZUM
Yüzde 5.81 oranında artışla 16.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 344, 837 adet işlem