***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı









erlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)4675,91Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)% 16,08B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)% 59,85- Kurucu (%)% 26,86- Portföy Saklayıcı (%)% 3,35- Yönetici (%)% 0- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)% 69,79- Diğer (%)% 0b) Aracılık Komisyonları (%)% 8,97c) Saklama Ücreti (%)% 1,12d) Diğer Giderler (%)% 30,05AçıklamalarFon Toplam Gider ve Dağılım Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018263BIST