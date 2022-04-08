***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2022 16:29
erlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
4675,91
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 16,08
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 59,85
- Kurucu (%)
% 26,86
- Portföy Saklayıcı (%)
% 3,35
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 69,79
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 8,97
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,12
d) Diğer Giderler (%)
% 30,05
Açıklamalar
Fon Toplam Gider ve Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018263
BIST
17:112.382
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 37,20
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
17:1114,7595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0225
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
17:1116,0317
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0168
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9862
17:11924,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 9,41
|Açılış
|: 924,36
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
924,36
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler17:09
|GZNMI
|41,36
|28.455.709
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.500.099
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.067.181
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.769.116
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|5.994.706
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,67
|17.124.557
|% -6,60
|
|ULUSE
|160,00
|32.994.411
|% -4,76
|
|SAMAT
|6,97
|18.877.693
|% -4,26
|
|GARAN
|13,23
|4.780.552.784
|% 4,92
|
|ASELS
|27,96
|3.413.664.310
|% 7,13
|
|THYAO
|35,40
|2.866.668.008
|% -0,62
|
|KARSN
|5,93
|1.676.923.436
|% 3,85
|
|AKBNK
|8,38
|1.630.631.986
|% 4,23
|
|EKGYO
|2,63
|1.242.392.583
|% 2,73
|
|GARAN
|13,23
|4.780.552.784
|% 4,92
|
|ODAS
|2,20
|778.695.742
|% 4,27
|
|YKBNK
|4,56
|1.523.802.074
|% 3,87
|
|KARSN
|5,93
|1.676.923.436
|% 3,85
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7533
|14,7564
|% 0,13
|
|Euro
|16,0051
|16,0419
|% -0,04
|
|Sterlin
|19,1140
|19,2099
|% -0,46
|
|Frank
|15,6876
|15,7821
|% -0,13
|
|Riyal
|3,9232
|3,9428
|% 0,19
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|13,57
|
|Altın Gr.
|921
|921
|5,79
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|17,94
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|8,67
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,69
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|-0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,20
|
Seans Raporu
17:09
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17:24KLGYO
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17:19OZKGY
Yüzde 4.75 oranında artışla 9.26 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 210, 994 adet işlem