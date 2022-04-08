***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2022 16:29
(No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,2224
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,2224
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
738087,72
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 92,72
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 95,93
- Kurucu (%)
% 96,65
- Portföy Saklayıcı (%)
% 3,35
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,14
c) Saklama Ücreti (%)
% 0,88
d) Diğer Giderler (%)
% 3,05
Açıklamalar
Fon Toplam Gider ve Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018292
BIST
17:112.382
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 37,20
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
17:1114,7587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0217
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
17:1116,0336
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0149
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9862
17:11923,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 8,79
|Açılış
|: 924,36
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
924,36
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler17:09
|ASELS
|27,90
|3.462.304.940
|% 6,90
|
|YYAPI
|1,25
|27.405.525
|% 5,04
|
|AYGAZ
|33,24
|70.642.901
|% 4,99
|
|AFYON
|3,76
|89.325.188
|% 4,74
|
|ATEKS
|40,00
|18.062.020
|% 4,49
|
|MARTI
|2,03
|6.058.789
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,67
|17.152.969
|% -6,60
|
|SAMAT
|6,97
|18.952.245
|% -4,26
|
|ULUSE
|161,30
|32.999.412
|% -3,99
|
|GARAN
|13,23
|4.792.247.369
|% 4,92
|
|ASELS
|27,90
|3.462.304.940
|% 6,90
|
|THYAO
|35,30
|2.872.835.057
|% -0,90
|
|KARSN
|5,93
|1.686.346.162
|% 3,85
|
|AKBNK
|8,38
|1.648.396.674
|% 4,23
|
|EKGYO
|2,63
|1.256.007.621
|% 2,73
|
|GARAN
|13,23
|4.792.247.369
|% 4,92
|
|ODAS
|2,20
|779.005.004
|% 4,27
|
|YKBNK
|4,58
|1.556.349.407
|% 4,33
|
|KARSN
|5,93
|1.686.346.162
|% 3,85
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7533
|14,7564
|% 0,13
|
|Euro
|16,0051
|16,0419
|% -0,04
|
|Sterlin
|19,1138
|19,2096
|% -0,46
|
|Frank
|15,6892
|15,7837
|% -0,12
|
|Riyal
|3,9236
|3,9433
|% 0,20
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|11,70
|
|Altın Gr.
|920
|920
|5,22
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|17,94
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|8,67
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,62
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|-0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,11
|
Seans Raporu
17:09
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17:25ASELS
Yüzde 7.05 oranında artışla 27.94 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 474, 533 adet işlem
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17:24KLGYO
Yüzde 4.76 oranında artışla 1.10 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 957, 363 adet işlem
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17:23XU100
Endeks 2, 380 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 5 üstünde . İşlem hacmi 40, 903.00 milyon TL de
-
17:23YYAPI
Yüzde 5.04 oranında artışla 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 207, 776 adet işlem
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17:20ESCOM
Yüzde 5.54 oranında artışla 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 104, 996 adet işlem