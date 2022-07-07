***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.07.2022 15:50
k Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 5,9674
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 5,9674
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
377,73
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 6,3
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 6,52
- Kurucu (%)
% 0
- Portföy Saklayıcı (%)
% 3,32
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 96,68
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,04
c) Saklama Ücreti (%)
% 0,56
d) Diğer Giderler (%)
% 92,88
Açıklamalar
Fon Toplam Gider ve Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043068
BIST
17:432.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 14,55
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
17:4317,2555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0400
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
17:4317,6023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0543
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
17:43966,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,74
|Açılış
|: 966,60
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler17:41
|IZFAS
|2,47
|3.366.305
|% 9,99
|
|KONYA
|1.090,80
|82.798.039
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.444.636
|% 9,96
|
|PSGYO
|9,83
|116.553.638
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|112.466.364
|% 9,94
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|AKSGY
|2,92
|23.772.290
|% -3,63
|
|KZBGY
|85,85
|3.674.533
|% -3,54
|
|KOZAL
|163,80
|702.394.261
|% -3,22
|
|THYAO
|49,06
|3.555.771.501
|% 1,32
|
|SISE
|21,44
|1.152.101.644
|% 0,37
|
|EREGL
|26,18
|1.132.793.471
|% -1,80
|
|TUPRS
|244,30
|1.122.984.098
|% -0,20
|
|SASA
|40,86
|743.377.604
|% 1,39
|
|EKGYO
|2,82
|642.845.406
|% 2,17
|
|YKBNK
|4,31
|637.680.051
|% 2,86
|
|ODAS
|2,85
|319.385.344
|% 2,89
|
|AKBNK
|8,06
|632.809.047
|% 1,90
|
|ISCTR
|4,52
|346.393.550
|% 1,80
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2285
|17,2579
|% 0,25
|
|Euro
|17,5508
|17,6007
|% 0,30
|
|Sterlin
|20,6314
|20,7348
|% 0,83
|
|Frank
|17,6612
|17,7676
|% 0,00
|
|Riyal
|4,5822
|4,6052
|% 0,22
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|8,42
|
|Altın Gr.
|969
|969
|6,16
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.492
|6.587
|-21,00
|
|Yarım
|3.178
|3.221
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.610
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,41
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,76
|0,12
|
|B. Petrol
|105
|105
|3,95
|