***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı









Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)% 1,46Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)% 1,2997Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)% 1,2997Varsa İade Tutarı (TL)Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)-26844,1Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)26844,1Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)67648,91Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)% 20,71B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)% 61,56- Kurucu (%)% 33,64- Portföy Saklayıcı (%)% 3,35- Yönetici (%)% 0- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)% 63,01- Diğer (%)% 0b) Aracılık Komisyonları (%)% 5,81c) Saklama Ücreti (%)% 20,48d) Diğer Giderler (%)% 12,16AçıklamalarFon Toplam Gider ve Dağılım Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068775BIST