***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.10.2022 11:29
Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,46
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,2997
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,2997
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
-26844,1
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
26844,1
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
67648,91
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 20,71
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 61,56
- Kurucu (%)
% 33,64
- Portföy Saklayıcı (%)
% 3,35
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 63,01
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 5,81
c) Saklama Ücreti (%)
% 20,48
d) Diğer Giderler (%)
% 12,16
Açıklamalar
Fon Toplam Gider ve Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068775
BIST
15:163.573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 19,61
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.581
En Düşük
3.549
15:1618,6061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0221
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
15:1618,1553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0324
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,1339
15:161.021,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,13
|Açılış
|: 1.021,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.019,60
BIST En Aktif Hisseler15:16
|BAGFS
|31,90
|327.219.872
|% 10,00
|
|KRONT
|53,65
|60.416.651
|% 9,98
|
|ORGE
|16,87
|48.627.914
|% 9,97
|
|CEMTS
|38,20
|207.635.982
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.394.965.620
|% 9,93
|
|INFO
|8,69
|129.143.925
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.872.152
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|ROYAL
|5,00
|351.888
|% -5,30
|
|THYAO
|84,30
|3.391.670.376
|% -0,47
|
|SASA
|87,15
|3.177.320.443
|% 2,29
|
|ASELS
|31,74
|2.116.162.449
|% 0,95
|
|SISE
|29,50
|2.115.001.558
|% 0,14
|
|HEKTS
|69,20
|1.394.965.620
|% 9,93
|
|EKGYO
|4,30
|993.671.807
|% 0,00
|
|ODAS
|7,53
|833.878.587
|% 3,58
|
|YKBNK
|8,12
|872.386.964
|% -0,25
|
|PETKM
|14,37
|1.197.851.174
|% 0,42
|
|AKBNK
|12,86
|1.040.530.492
|% -0,31
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5704
|18,6061
|% 0,12
|
|Euro
|18,1506
|18,1553
|% -0,18
|
|Sterlin
|20,7721
|20,8763
|% 0,51
|
|Frank
|18,6926
|18,8052
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9295
|4,9542
|% 0,04
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-2,89
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.022
|-1,24
|
|Cumhuriyet
|6.813
|6.916
|-23,00
|
|Tam
|6.849
|6.900
|-31,00
|
|Yarım
|3.337
|3.374
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.686
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,67
|20,70
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,34
|12,36
|0,01
|
|B. Petrol
|95,66
|95,66
|1,24
|
Seans Raporu
15:16
daha fazla
-
15:30GOLTS
Yüzde 4.80 oranında artışla 89.60 lira fiyatla işlem gören hissede 775, 271 adet işlem
-
15:29YGGYO
Yüzde 4.27 oranında artışla 22.46 lira fiyatla işlem gören hissede 455, 687 adet işlem
-
15:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 31 artarak (% 0.52 ) 3, 180
-
15:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ACSEL, ORGE, CEMTS, HEKTS, BAGFS, KRONT
-
15:28
KUYAS, ELITE, HKTM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında