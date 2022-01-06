***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
06.01.2022 11:35
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Ziraat Portföy Katılım Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yeni Unvan
Ziraat Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
17/12/2021
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.12.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-14538 sayılı yazısı ile "Ziraat Portföy Katılım Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)"un unvanı
"Ziraat Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu
(Hisse Senedi Yoğun Fon)
" olarak değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989276
BIST
11:532.007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,64
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
11:5313,6484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0197
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
11:5315,4342
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0307
|Açılış
|: 15,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
11:53784,20
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -10,66
|Açılış
|: 784,20
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler11:51
|UZERB
|46,56
|1.078.004
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|14.042.642
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|4.571.866
|% 9,91
|
|MTRYO
|1,69
|1.131.392
|% 6,96
|
|AYDEM
|6,55
|55.960.981
|% 5,99
|
|ELITE
|22,04
|44.939.388
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,30
|46.316.286
|% -6,65
|
|MARKA
|4,04
|1.765.384
|% -4,94
|
|AYES
|24,52
|12.260
|% -4,74
|
|NIBAS
|12,06
|7.063.376
|% -3,98
|
|THYAO
|24,70
|1.291.035.432
|% 3,35
|
|EREGL
|30,58
|1.066.001.757
|% -0,91
|
|SISE
|14,53
|810.344.183
|% 0,83
|
|KRDMD
|10,24
|694.054.404
|% -0,58
|
|PETKM
|9,07
|659.244.288
|% 2,60
|
|PETKM
|9,07
|659.244.288
|% 2,60
|
|YKBNK
|3,48
|242.867.918
|% -0,85
|
|EKGYO
|2,28
|154.963.554
|% -0,44
|
|KRDMD
|10,24
|694.054.404
|% -0,58
|
|SISE
|14,53
|810.344.183
|% 0,83
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6553
|13,6730
|% 0,04
|
|Euro
|15,4354
|15,4662
|% 0,01
|
|Sterlin
|18,2481
|18,3396
|% -1,09
|
|Frank
|14,6931
|14,7816
|% -0,85
|
|Riyal
|3,6016
|3,6197
|% -0,65
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-13,96
|
|Altın Gr.
|785
|785
|-9,83
|
|Cumhuriyet
|5.259
|5.339
|-1,00
|
|Tam
|5.190
|5.325
|-45,67
|
|Yarım
|2.508
|2.576
|-22,09
|
|Çeyrek
|1.258
|1.288
|-11,05
|
|Gümüş.Ons
|22,23
|22,27
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|9,69
|9,70
|-0,30
|
|B. Petrol
|80,44
|80,44
|-0,36
|
Seans Raporu
11:51
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12:06XU100
Endeks 2, 007 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 11, 993.00 milyon TL de
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12:06RALYH
Yüzde 5.75 oranında artışla 12.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 423, 599 adet işlem
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12:05BEYAZ
Yüzde -3.13 oranında düşüşle 9.27 lira fiyatla işlem gören hissede 369, 759 adet işlem
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12:04KRGYO
Yüzde -6.65 oranında düşüşle 7.30 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 422, 401 adet işlem
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12:02AYGAZ
Yüzde 4.69 oranında artışla 25.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 275, 323 adet işlem