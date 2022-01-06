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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

06.01.2022 11:35
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği


***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )

Türkçe
Fon Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
Ziraat Portföy Katılım Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yeni Unvan
Ziraat Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
17/12/2021
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.12.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-14538 sayılı yazısı ile "Ziraat Portföy Katılım Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)"un unvanı 
"Ziraat Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu 
(Hisse Senedi Yoğun Fon)
" olarak değiştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989276


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