***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiEski UnvanZiraat Portföy Katılım Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)Yeni UnvanZiraat Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi17/12/2021AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 17.12.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-14538 sayılı yazısı ile "Ziraat Portföy Katılım Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)"un unvanı"Ziraat Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)" olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989276BIST