***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
20.06.2022 10:26
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Ziraat Portföy ZRY Serbest Özel Fon
Yeni Unvan
Ziraat Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
17/06/2022
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2022 tarih ve E-12233903-305.04-22726 sayılı yazısı ile "Ziraat Portföy ZRY Serbest Özel Fon"un unvanı "Ziraat Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon" olarak değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038188
BIST
13:432.572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 32,39
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.577
En Düşük
2.551
13:4317,3492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0176
|Açılış
|: 17,3470
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,5404
En Düşük
17,2805
13:4318,3227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1001
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5969
En Düşük
18,1722
13:431.023,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,17
|Açılış
|: 1.023,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.036,38
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler13:43
|MAKIM
|11,70
|2.384.226
|% 9,96
|
|ULUSE
|184,20
|33.763.666
|% 9,90
|
|RODRG
|18,44
|2.021.114
|% 9,89
|
|ETYAT
|3,31
|9.331.483
|% 9,60
|
|BALAT
|12,00
|327.535
|% 9,39
|
|SNKRN
|29,62
|789.018
|% -9,97
|
|DENGE
|1,72
|4.109.689
|% -3,91
|
|KENT
|169,40
|155.327
|% -3,91
|
|DIRIT
|2,79
|29.757
|% -3,79
|
|DAGHL
|27,98
|1.335.341
|% -3,52
|
|THYAO
|51,80
|3.005.625.312
|% 1,87
|
|EREGL
|28,58
|2.547.596.220
|% 2,36
|
|SISE
|22,68
|1.124.954.676
|% 1,25
|
|SASA
|46,12
|1.017.554.928
|% 1,32
|
|AKBNK
|9,22
|864.999.421
|% 1,88
|
|YKBNK
|5,01
|709.644.013
|% 2,87
|
|ODAS
|3,11
|295.352.218
|% 0,65
|
|AKBNK
|9,22
|864.999.421
|% 1,88
|
|EKGYO
|2,64
|240.031.337
|% 0,76
|
|EREGL
|28,58
|2.547.596.220
|% 2,36
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3466
|17,3492
|% 0,10
|
|Euro
|18,3073
|18,3227
|% 0,55
|
|Sterlin
|21,2624
|21,3690
|% 0,44
|
|Frank
|17,8839
|17,9917
|% 0,24
|
|Riyal
|4,6086
|4,6317
|% 0,06
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-3,65
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-1,61
|
|Cumhuriyet
|6.806
|6.909
|-1,00
|
|Tam
|6.788
|6.887
|-17,00
|
|Yarım
|3.333
|3.368
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.684
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,67
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,09
|0,05
|
|B. Petrol
|116
|116
|1,73
|