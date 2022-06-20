***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiEski UnvanZiraat Portföy ZRY Serbest Özel FonYeni UnvanZiraat Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) FonUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi17/06/2022AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2022 tarih ve E-12233903-305.04-22726 sayılı yazısı ile "Ziraat Portföy ZRY Serbest Özel Fon"un unvanı "Ziraat Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon" olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038188BIST