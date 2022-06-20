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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

20.06.2022 10:26
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği


***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )

Türkçe
Fon Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
Ziraat Portföy ZRY Serbest Özel Fon
Yeni Unvan
Ziraat Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
17/06/2022
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2022 tarih ve E-12233903-305.04-22726 sayılı yazısı ile "Ziraat Portföy ZRY Serbest Özel Fon"un unvanı "Ziraat Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon" olarak değiştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038188


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