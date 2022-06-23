***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
23.06.2022 14:45
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Başak Gayrimenkul Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Başak Katılım Gayrimenkul Yatırım (TL) Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
17/06/2022
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2022 tarih ve E-12233903-315.04-22266 sayılı yazısı ile "Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Başak Gayrimenkul Yatırım Fonu"nun unvanı "Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Başak Katılım Gayrimenkul Yatırım (TL) Fonu " olarak değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038872
BIST
16:522.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 18,67
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.563
En Düşük
2.525
16:5217,3754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0229
|Açılış
|: 17,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3807
En Düşük
17,2992
16:5218,3583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0804
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3709
En Düşük
18,2245
16:521.020,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,74
|Açılış
|: 1.020,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler16:50
|BASCM
|3,52
|599.035
|% 10,00
|
|BRSAN
|34,36
|92.956.080
|% 9,99
|
|MAKIM
|15,56
|74.695.448
|% 9,96
|
|FMIZP
|132,90
|89.691.110
|% 9,93
|
|SNKRN
|26,38
|7.792.469
|% 9,92
|
|UFUK
|71,40
|2.290.223
|% -9,96
|
|TBORG
|22,50
|591.654
|% -7,18
|
|TSGYO
|4,66
|34.855.233
|% -5,28
|
|EMNIS
|22,52
|135.369
|% -4,09
|
|IMASM
|55,35
|7.431.247
|% -4,07
|
|THYAO
|50,05
|4.755.273.329
|% -0,99
|
|ASELS
|24,58
|2.108.130.765
|% 5,49
|
|EREGL
|27,94
|1.647.939.096
|% 1,31
|
|SISE
|21,74
|1.431.253.009
|% 0,83
|
|KRDMD
|12,58
|1.044.765.002
|% 0,24
|
|ODAS
|3,19
|914.606.890
|% -1,54
|
|YKBNK
|4,74
|701.055.830
|% -2,07
|
|TSKB
|2,11
|261.781.100
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,57
|254.337.772
|% -0,77
|
|THYAO
|50,05
|4.755.273.329
|% -0,99
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3624
|17,3754
|% 0,13
|
|Euro
|18,3392
|18,3583
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,2646
|21,3713
|% 0,36
|
|Frank
|18,1095
|18,2186
|% 0,87
|
|Riyal
|4,6165
|4,6396
|% 0,24
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|2,85
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|3,57
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.891
|-56,00
|
|Tam
|6.770
|6.868
|6,00
|
|Yarım
|3.324
|3.359
|3,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.679
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,90
|20,93
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|-0,06
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,30
|