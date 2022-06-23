***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiEski UnvanZiraat Portföy Yönetimi A.Ş. Başak Gayrimenkul Yatırım FonuYeni UnvanZiraat Portföy Yönetimi A.Ş. Başak Katılım Gayrimenkul Yatırım (TL) FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi17/06/2022AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2022 tarih ve E-12233903-315.04-22266 sayılı yazısı ile "Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Başak Gayrimenkul Yatırım Fonu"nun unvanı "Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Başak Katılım Gayrimenkul Yatırım (TL) Fonu " olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038872BIST