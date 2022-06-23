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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

23.06.2022 14:45
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği


***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )

Türkçe
Fon Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Başak Gayrimenkul Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Başak Katılım Gayrimenkul Yatırım (TL) Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
17/06/2022
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2022 tarih ve E-12233903-315.04-22266 sayılı yazısı ile "Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Başak Gayrimenkul Yatırım Fonu"nun unvanı "Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Başak Katılım Gayrimenkul Yatırım (TL) Fonu " olarak değiştirilmiştir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038872


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