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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

01.07.2022 18:12
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği


***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )

Türkçe
Fon Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
Ziraat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu
Yeni Unvan
Ziraat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
01/07/2022
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.06.2022 tarih ve E-12233903-305.04-22841 sayılı yazısı ile "Ziraat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu"nun unvanı "Ziraat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu" olarak değiştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040779


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