***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiEski UnvanZiraat Portföy İkinci Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım FonuYeni UnvanZiraat Portföy İkinci Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi01/07/2022AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 16.06.2022 tarih ve E-12233903-305.04-22841 sayılı yazısı ile "Ziraat Portföy İkinci Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu"nun unvanı "Ziraat Portföy İkinci Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu" olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040780BIST