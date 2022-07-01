***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiEski UnvanZiraat Portföy Vakıfbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları FonuYeni UnvanZiraat Portföy Vakıfbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi01/07/2022AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 16.06.2022 tarih ve E-12233903-305.04-22841 sayılı yazısı ile "Ziraat Portföy Vakıfbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu"nun unvanı "Ziraat Portföy Vakıfbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu" olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040785BIST