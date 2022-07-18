***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
18.07.2022 13:48
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Ziraat Portföy Birinci Serbest Fon
Yeni Unvan
Ziraat Portföy Birinci Serbest (TL) Fon
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
18/07/2022
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2022 tarih ve E-12233903-305.04-22702 sayılı yazısı ile "
Ziraat Portföy Birinci Serbest Fon
"un unvanı "
Ziraat Portföy Birinci Serbest (TL) Fon
" olarak değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045755
BIST
16:472.492
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 40,43
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.498
En Düşük
2.448
16:4717,5823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1499
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
16:4718,0107
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,2967
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
16:47967,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 8,25
|Açılış
|: 967,80
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler16:47
|EUKYO
|3,52
|1.953.619
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|10.110.859
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.371.541
|% 9,99
|
|TURGG
|208,20
|16.537.737
|% 9,98
|
|IMASM
|63,35
|10.013.039
|% 9,98
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,32
|37.183.913
|% -5,48
|
|PENTA
|408,40
|35.849.323
|% -4,13
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|CANTE
|54,90
|39.817.100
|% -3,68
|
|THYAO
|51,05
|3.726.226.241
|% 2,14
|
|SISE
|20,94
|1.372.173.824
|% 1,36
|
|EKGYO
|3,04
|1.265.965.505
|% 2,36
|
|YKBNK
|4,55
|1.142.434.490
|% 3,64
|
|ODAS
|3,55
|961.447.783
|% 1,72
|
|EKGYO
|3,04
|1.265.965.505
|% 2,36
|
|ODAS
|3,55
|961.447.783
|% 1,72
|
|YKBNK
|4,55
|1.142.434.490
|% 3,64
|
|TSKB
|2,20
|245.061.840
|% 2,80
|
|AKBNK
|8,48
|798.066.842
|% 2,54
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5700
|17,5823
|% 0,86
|
|Euro
|17,9987
|18,0107
|% 1,67
|
|Sterlin
|21,0766
|21,1823
|% 1,30
|
|Frank
|18,1101
|18,2192
|% 1,78
|
|Riyal
|4,6665
|4,6899
|% 0,64
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|3,52
|
|Altın Gr.
|968
|968
|8,65
|
|Cumhuriyet
|6.523
|6.622
|9,00
|
|Tam
|6.551
|6.618
|-6,00
|
|Yarım
|3.192
|3.235
|2,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.617
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,82
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|0,14
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,91
|
Seans Raporu
16:47
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