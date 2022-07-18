***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiEski UnvanZiraat Portföy Birinci Serbest FonYeni UnvanZiraat Portföy Birinci Serbest (TL) FonUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi18/07/2022AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2022 tarih ve E-12233903-305.04-22702 sayılı yazısı ile "Ziraat Portföy Birinci Serbest Fon"un unvanı "Ziraat Portföy Birinci Serbest (TL) Fon" olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045755BIST