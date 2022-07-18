***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiEski UnvanZiraat Portföy İkinci Serbest FonYeni UnvanZiraat Portföy İkinci Serbest (TL) FonUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi18/07/2022AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2022 tarih ve E-12233903-305.04-22269 sayılı yazısı ile "Ziraat Portföy İkinci Serbest Fon"un unvanı "Ziraat Portföy İkinci Serbest (TL) Fon" olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045756BIST