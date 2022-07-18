***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
18.07.2022 13:48
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Ziraat Portföy İkinci Serbest Fon
Yeni Unvan
Ziraat Portföy İkinci Serbest (TL) Fon
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
18/07/2022
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2022 tarih ve E-12233903-305.04-22269 sayılı yazısı ile "
Ziraat Portföy İkinci Serbest Fon
"un unvanı "
Ziraat Portföy İkinci Serbest (TL) Fon
" olarak değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045756
BIST
17:012.494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 43,15
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.498
En Düşük
2.448
17:0117,5740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1416
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
17:0118,0178
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 0,3038
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
17:01968,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 8,53
|Açılış
|: 968,08
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler17:01
|EUKYO
|3,52
|1.963.591
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|10.431.931
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.377.828
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|10.014.939
|% 9,98
|
|UFUK
|84,90
|1.668.492
|% 9,97
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,30
|37.739.643
|% -5,68
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|PENTA
|409,90
|36.279.797
|% -3,78
|
|AGYO
|3,71
|35.045.456
|% -3,64
|
|THYAO
|50,85
|3.835.345.967
|% 1,74
|
|SISE
|20,92
|1.401.877.996
|% 1,26
|
|EKGYO
|3,05
|1.277.961.871
|% 2,69
|
|YKBNK
|4,54
|1.151.146.439
|% 3,42
|
|ODAS
|3,53
|984.320.493
|% 1,15
|
|EKGYO
|3,05
|1.277.961.871
|% 2,69
|
|ODAS
|3,53
|984.320.493
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,54
|1.151.146.439
|% 3,42
|
|TSKB
|2,21
|247.728.385
|% 3,27
|
|AKBNK
|8,48
|805.964.346
|% 2,54
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5633
|17,5740
|% 0,81
|
|Euro
|18,0068
|18,0178
|% 1,72
|
|Sterlin
|21,0662
|21,1719
|% 1,25
|
|Frank
|18,1061
|18,2152
|% 1,76
|
|Riyal
|4,6669
|4,6903
|% 0,64
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|4,00
|
|Altın Gr.
|967
|967
|7,75
|
|Cumhuriyet
|6.528
|6.627
|14,00
|
|Tam
|6.546
|6.612
|-12,00
|
|Yarım
|3.190
|3.232
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.616
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,81
|18,84
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|0,13
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,04
|
Seans Raporu
17:01
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17:16NIBAS
Yüzde 9.94 oranında artışla 9.29 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 164, 067 adet işlem
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17:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 38, 85 artarak (% 1.80 ) 2, 198
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17:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RTALB, KLRHO, GESAN, POLTK, RAYSG, HUBVC, KONKA, MARTI, UFUK, NIBAS
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17:15
POLHO, DEVA, MRGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:15
OTTO, AGYO, KRSTL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında