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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

18.07.2022 13:48
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği


***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )

Türkçe
Fon Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
Ziraat Portföy Katılım Serbest Fon
Yeni Unvan
Ziraat Portföy Katılım Serbest (TL) Fon
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
18/07/2022
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.06.2022 tarih ve E-12233903-305.04-22740 sayılı yazısı ile "
Ziraat Portföy Katılım Serbest Fon
"un unvanı "
Ziraat Portföy Katılım Serbest (TL) Fon
" olarak değiştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045757


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