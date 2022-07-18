***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiEski UnvanZiraat Portföy Katılım Serbest FonYeni UnvanZiraat Portföy Katılım Serbest (TL) FonUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi18/07/2022AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 14.06.2022 tarih ve E-12233903-305.04-22740 sayılı yazısı ile "Ziraat Portföy Katılım Serbest Fon"un unvanı "Ziraat Portföy Katılım Serbest (TL) Fon" olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045757BIST