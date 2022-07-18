***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
18.07.2022 13:48
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Ziraat Portföy Katılım Serbest Fon
Yeni Unvan
Ziraat Portföy Katılım Serbest (TL) Fon
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
18/07/2022
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.06.2022 tarih ve E-12233903-305.04-22740 sayılı yazısı ile "
Ziraat Portföy Katılım Serbest Fon
"un unvanı "
Ziraat Portföy Katılım Serbest (TL) Fon
" olarak değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045757
BIST
17:012.494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 43,15
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.498
En Düşük
2.448
17:0117,5753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1429
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
17:0118,0380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 0,3240
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
17:01968,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 8,53
|Açılış
|: 968,08
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler16:59
|EUKYO
|3,52
|1.963.239
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|10.431.931
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.377.828
|% 9,99
|
|SMART
|6,17
|45.616.674
|% 9,98
|
|TURGG
|208,20
|17.616.726
|% 9,98
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,35
|37.586.869
|% -5,17
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|PENTA
|409,20
|36.230.695
|% -3,94
|
|AGYO
|3,71
|34.946.652
|% -3,64
|
|THYAO
|50,85
|3.832.019.588
|% 1,74
|
|SISE
|20,92
|1.399.777.341
|% 1,26
|
|EKGYO
|3,05
|1.277.004.958
|% 2,69
|
|YKBNK
|4,54
|1.148.970.309
|% 3,42
|
|ODAS
|3,54
|983.344.562
|% 1,43
|
|EKGYO
|3,05
|1.277.004.958
|% 2,69
|
|ODAS
|3,54
|983.344.562
|% 1,43
|
|YKBNK
|4,54
|1.148.970.309
|% 3,42
|
|TSKB
|2,20
|246.174.826
|% 2,80
|
|AKBNK
|8,47
|803.817.721
|% 2,42
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5659
|17,5753
|% 0,82
|
|Euro
|18,0266
|18,0380
|% 1,83
|
|Sterlin
|21,0656
|21,1712
|% 1,24
|
|Frank
|18,1070
|18,2161
|% 1,76
|
|Riyal
|4,6672
|4,6906
|% 0,65
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|1,82
|
|Altın Gr.
|969
|969
|9,27
|
|Cumhuriyet
|6.523
|6.622
|9,00
|
|Tam
|6.557
|6.623
|-1,00
|
|Yarım
|3.195
|3.237
|4,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.619
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,76
|18,81
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|0,13
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,90
|
Seans Raporu
16:59
daha fazla
-
17:13DESPC
Yüzde 7.91 oranında artışla 11.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 624, 086 adet işlem
-
17:12CEMTS
Yüzde 5.89 oranında artışla 28.04 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 727, 422 adet işlem
-
17:11PEKGY
Yüzde 5.88 oranında artışla 1.26 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 502, 806 adet işlem
-
17:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 7 artarak (% 1.63 ) 2, 657
-
17:10KNFRT
Yüzde 4.70 oranında artışla 7.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 462, 943 adet işlem