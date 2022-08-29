***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiEski UnvanZiraat Portföy Birinci Değişken FonYeni UnvanZiraat Portföy Temkinli Değişken FonUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi29/08/2022AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 10.08.2022 tarih ve E-12233903-305.04-24848 sayılı yazısı ile "Ziraat Portföy Birinci Değişken Fon"un unvanı "Ziraat Portföy Temkinli Değişken Fon" olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058851BIST