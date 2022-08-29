***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiEski UnvanZiraat Portföy İkinci Değişken FonYeni UnvanZiraat Portföy Dengeli Değişken FonUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi29/08/2022AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 10.08.2022 tarih ve E-12233903-305.04-24848 sayılı yazısı ile "Ziraat Portföy İkinci Değişken Fon"un unvanı "Ziraat Portföy Dengeli Değişken Fon" olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058852BIST