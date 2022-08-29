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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

29.08.2022 15:33
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği


***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )

Türkçe
Fon Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
Ziraat Portföy İkinci Değişken Fon
Yeni Unvan
Ziraat Portföy Dengeli Değişken Fon
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
29/08/2022
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.08.2022 tarih ve E-12233903-305.04-24848 sayılı yazısı ile "
Ziraat Portföy İkinci Değişken Fon
"un unvanı "
Ziraat Portföy Dengeli Değişken Fon
" olarak değiştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058852


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