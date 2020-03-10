***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun İşlem Esasları ve Birim Pay Değeri
10.03.2020 19:17
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun İşlem Esasları ve Birim Pay Değeri )
Türkçe
Fonun İşlem Esasları ve Birim Pay Değeri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu 10.03.2020 tarihli gün sonu fon değerlemesi sonucu, fon birim pay değeri 13,516091 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu tutar, Fon'un Borsa 'daki ilk işlem gününde baz fiyat olarak dikkate alınacaktır.
Fon İşlem Kodu
Fon Unvanı
Birim Pay Değeri TL (10.03.2020 gün sonu fiyatı)
ZPLIB Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu 13,516091
Fon'un portföy değeri tablosu (Gösterge Tablo) EK'te sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826501
BIST
18:05101.063
En Yüksek
|Değişim
|: -2,38%
|| -2.461,51
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
101.022
18:056,1507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0039
|Açılış
|: 6,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1664
En Düşük
6,1032
18:056,9565
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0733
|Açılış
|: 6,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
18:05326,65
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -5,16
|Açılış
|: 326,66
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,35
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,96
|10.388.120
|% 14,73
|
|YONGA
|11,00
|38.957
|% 10,00
|
|YBTAS
|4.906,10
|237.380
|% 10,00
|
|ARTI
|0,90
|94.979
|% 9,76
|
|DOKTA
|23,98
|26.131.082
|% 8,02
|
|TSPOR
|4,77
|218.251.367
|% -16,32
|
|TGSAS
|3,91
|3.911.192
|% -15,00
|
|BRKSN
|3,46
|71.455.696
|% -14,99
|
|OYAYO
|5,62
|906.180
|% -14,98
|
|GSRAY
|2,57
|201.062.234
|% -14,62
|
|ASELS
|25,90
|1.155.485.706
|% -6,70
|
|THYAO
|9,97
|1.133.371.312
|% -3,95
|
|GARAN
|9,35
|780.188.620
|% 1,85
|
|YKBNK
|2,26
|419.050.744
|% -1,31
|
|EREGL
|8,66
|268.372.328
|% 1,52
|
|IHLGM
|1,19
|234.421.476
|% -5,56
|
|YKBNK
|2,26
|419.050.744
|% -1,31
|
|ODAS
|1,72
|266.441.641
|% -8,02
|
|EKGYO
|1,28
|154.966.816
|% -5,19
|
|KARSN
|1,51
|181.514.026
|% -9,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9242
|7,9640
|% -1,38
|
|Frank
|6,5424
|6,5818
|% -1,04
|
|Riyal
|1,6331
|1,6413
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|-25,69
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-4,77
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,89
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|37,41
|37,41
|3,05
|