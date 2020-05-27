***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun İşlem Esasları ve Birim Pay Değeri
27.05.2020 19:47
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun İşlem Esasları ve Birim Pay Değeri )
Türkçe
Fonun İşlem Esasları ve Birim Pay Değeri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu 27.05.2020 tarihli gün sonu fon değerlemesi sonucu, fon birim pay değeri 37,010389 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu tutar, Fon'un Borsa 'daki ilk işlem gününde baz fiyat olarak dikkate alınacaktır.
Fon İşlem Kodu
Fon Unvanı
Birim Pay Değeri TL (27.05.2020 gün sonu fiyatı)
ZGOLD Ziraat Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu 37,010389
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847056
BIST
18:05104.954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 1.929,16
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.495
En Düşük
103.798
18:056,7816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0563
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7837
En Düşük
6,6969
18:057,4437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0529
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4753
En Düşük
7,3528
18:05371,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 3,21
|Açılış
|: 371,83
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,85
|16.271.837
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,07
|4.525.635
|% 10,00
|
|RODRG
|2,64
|929.704
|% 10,00
|
|TAVHL
|20,58
|353.388.060
|% 9,99
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|AYCES
|29,34
|2.064.633
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,99
|766.852
|% -10,00
|
|ISBTR
|53.550,00
|1.320.999
|% -10,00
|
|ISATR
|373.422,90
|373.423
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.412.819
|% -9,97
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|ASELS
|30,08
|1.020.823.935
|% 2,73
|
|PGSUS
|59,10
|902.118.071
|% 9,95
|
|TUPRS
|83,90
|868.709.804
|% 4,68
|
|EKGYO
|1,43
|377.154.423
|% 5,15
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|GSRAY
|2,87
|544.242.025
|% 6,69
|
|YKBNK
|2,21
|404.700.578
|% 0,91
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2676
|8,3091
|% 0,28
|
|Frank
|6,9659
|7,0079
|% 0,77
|
|Riyal
|1,7984
|1,8074
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|-4,33
|
|Altın Gr.
|372
|372
|3,38
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.444
|14,00
|
|Tam
|2.485
|2.508
|14,60
|
|Yarım
|1.213
|1.226
|7,00
|
|Çeyrek
|606
|614
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|17,25
|17,30
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,76
|3,77
|0,07
|
|B. Petrol
|35,22
|35,22
|-0,95
|