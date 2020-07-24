***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun İşlem Esasları ve Birim Pay Değeri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun İşlem Esasları ve Birim Pay Değeri )TürkçeFonun İşlem Esasları ve Birim Pay DeğeriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarZiraat Portföy Risk Eşit Banka Dışı 20 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 24.07.2020 tarihli gün sonu fon değerlemesi sonucu, fon birim pay değeri 15,138057 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu tutar, Fon'un Borsa 'daki ilk işlem gününde baz fiyat olarak dikkate alınacaktır.Fon İşlem KoduFon UnvanıBirim Pay Değeri TL (24.07.2020 gün sonu fiyatı)ZRE20 Ziraat Portföy Risk Eşit Banka Dışı 20 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu 15,138057http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861693BIST