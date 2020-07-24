***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun İşlem Esasları ve Birim Pay Değeri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun İşlem Esasları ve Birim Pay Değeri )TürkçeFonun İşlem Esasları ve Birim Pay DeğeriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGösterge portföy tablosu Ek'tedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861714BIST