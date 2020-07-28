***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun İşlem Esasları ve Birim Pay Değeri
28.07.2020 19:30
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun İşlem Esasları ve Birim Pay Değeri )
Türkçe
Fonun İşlem Esasları ve Birim Pay Değeri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.07.2020 17:47:10
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy BIST 30 Eşit Ağırlıklı Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 28.07.2020 tarihli gün sonu fon değerlemesi sonucu, fon birim pay değeri 14,517863 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu tutar, Fon'un Borsa 'daki ilk işlem gününde baz fiyat olarak dikkate alınacaktır.
Fon İşlem Kodu
Fon Unvanı
Birim Pay Değeri TL (28.07.2020 gün sonu fiyatı)
Z30EA Ziraat Portföy BIST 30 Eşit Ağırlıklı Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu 14,517863
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862866
BIST
18:051.153
En Yüksek
|Değişim
|: -3,59%
|| -42,97
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.153
18:056,9600
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,0992
|Açılış
|: 7,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
18:058,1830
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1184
|Açılış
|: 8,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
18:05435,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 6,85
|Açılış
|: 435,89
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,85
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|5,50
|19.039.079
|% 10,00
|
|KNFRT
|12,43
|41.394.359
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|39.860.644
|% 10,00
|
|FMIZP
|100,10
|79.151.715
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|776.637
|% 10,00
|
|FRIGO
|30,78
|2.129.761
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.335,80
|949.644
|% -10,00
|
|DARDL
|12,88
|3.436.262
|% -9,99
|
|KLNMA
|46,72
|90.738.785
|% -9,98
|
|MEGAP
|3,61
|1.192.778
|% -9,98
|
|ASELS
|36,48
|2.827.349.375
|% -3,18
|
|GUSGR
|5,96
|2.148.941.265
|% 5,30
|
|KRDMD
|3,03
|1.346.760.823
|% -2,57
|
|EKGYO
|2,22
|1.321.697.543
|% -4,31
|
|GARAN
|7,40
|1.250.164.138
|% -4,76
|
|EKGYO
|2,22
|1.321.697.543
|% -4,31
|
|KRDMD
|3,03
|1.346.760.823
|% -2,57
|
|GUSGR
|5,96
|2.148.941.265
|% 5,30
|
|IHLAS
|0,90
|319.284.709
|% -9,09
|
|IHLGM
|1,68
|422.965.738
|% -8,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9771
|9,0221
|% 1,76
|
|Frank
|7,5538
|7,5993
|% 1,57
|
|Riyal
|1,8495
|1,8587
|% 1,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|9,73
|
|Altın Gr.
|436
|436
|6,99
|
|Cumhuriyet
|2.852
|2.892
|64,80
|
|Tam
|2.938
|2.974
|66,70
|
|Yarım
|1.426
|1.451
|32,50
|
|Çeyrek
|715
|727
|16,30
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|5,40
|5,41
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,62
|43,62
|-0,28
|
Seans Raporu
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