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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun İşlem Esasları ve Birim Pay Değeri

28.07.2020 19:30
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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun İşlem Esasları ve Birim Pay Değeri )

Türkçe
Fonun İşlem Esasları ve Birim Pay Değeri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.07.2020 17:47:10
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ziraat Portföy BIST 30 Eşit Ağırlıklı Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 28.07.2020 tarihli gün sonu fon değerlemesi sonucu, fon birim pay değeri  14,517863 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu tutar, Fon'un Borsa 'daki ilk işlem gününde baz fiyat olarak dikkate alınacaktır.
Fon İşlem Kodu
Fon Unvanı
Birim Pay Değeri TL (28.07.2020 gün sonu fiyatı)

Z30EA Ziraat Portföy BIST 30 Eşit Ağırlıklı Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu 14,517863





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862866


BIST



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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRGYO 5,50 19.039.079 % 10,00  
KNFRT 12,43 41.394.359 % 10,00  
DOKTA 28,16 39.860.644 % 10,00  
FMIZP 100,10 79.151.715 % 10,00  
TKURU 44,66 776.637 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,9771 9,0221 % 1,76  
Frank 7,5538 7,5993 % 1,57  
Riyal 1,8495 1,8587 % 1,28  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.952 1.952 9,73  
Altın Gr. 436 436 6,99  
Cumhuriyet 2.852 2.892 64,80  
Tam 2.938 2.974 66,70  
Yarım 1.426 1.451 32,50  
Çeyrek 715 727 16,30  
Gümüş.Ons 24,15 24,18 -0,43  
Gümüş Gr. 5,40 5,41 -0,02  
B. Petrol 43,62 43,62 -0,28  
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