***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun İşlem Esasları ve Birim Pay Değeri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun İşlem Esasları ve Birim Pay Değeri )TürkçeFonun İşlem Esasları ve Birim Pay DeğeriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarZiraat Portföy Katılım 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 05.11.2020 tarihli gün sonu fon değerlemesi sonucu, fon birim pay değeri 15,571435 TL olarak belirlenmiştir.Fon İşlem KoduFon UnvanıBirim Pay Değeri TL (05.11.2020 gün sonu fiyatı)Z30KP Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu 15,571435http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886440BIST