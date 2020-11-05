***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun İşlem Esasları ve Birim Pay Değeri
05.11.2020 18:57
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun İşlem Esasları ve Birim Pay Değeri )
Türkçe
Fonun İşlem Esasları ve Birim Pay Değeri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 05.11.2020 tarihli gün sonu fon değerlemesi sonucu, fon birim pay değeri 15,571435 TL olarak belirlenmiştir.
Fon İşlem Kodu
Fon Unvanı
Birim Pay Değeri TL (05.11.2020 gün sonu fiyatı)
Z30KP Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu 15,571435
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886440
BIST
18:051.180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 12,37
|Açılış
|: 1.173
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
1.185
En Düşük
1.166
18:058,4348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0133
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4795
En Düşük
8,4114
18:059,9618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0820
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0305
En Düşük
9,8472
18:05527,61
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 11,76
|Açılış
|: 527,61
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
529,72
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|16,50
|6.918.665
|% 10,00
|
|CASA
|41,80
|495.653
|% 10,00
|
|BLCYT
|6,60
|9.069.152
|% 10,00
|
|NATEN
|36,98
|90.114.411
|% 9,99
|
|OZRDN
|8,26
|1.925.029
|% 9,99
|
|EUYO
|10,44
|4.693.218
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,68
|2.516.081
|% -9,98
|
|UZERB
|29,62
|1.285.130
|% -9,97
|
|EUKYO
|3,95
|4.870.576
|% -9,82
|
|BRKO
|1,30
|3.721.857
|% -9,72
|
|GARAN
|6,96
|2.173.648.598
|% 0,43
|
|SISE
|6,63
|1.453.525.226
|% 2,47
|
|EKGYO
|1,78
|1.068.867.158
|% 1,71
|
|PETKM
|4,26
|1.040.389.997
|% 0,00
|
|TSKB
|2,12
|921.833.221
|% 2,42
|
|EKGYO
|1,78
|1.068.867.158
|% 1,71
|
|SKBNK
|1,82
|858.475.413
|% 7,06
|
|TSKB
|2,12
|921.833.221
|% 2,42
|
|GARAN
|6,96
|2.173.648.598
|% 0,43
|
|ALBRK
|1,70
|527.596.409
|% 3,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4264
|8,4348
|% 0,16
|
|Euro
|9,9517
|9,9618
|% 0,83
|
|Sterlin
|11,0131
|11,0683
|% 1,01
|
|Frank
|9,2599
|9,3156
|% 0,73
|
|Riyal
|2,2406
|2,2518
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|42,03
|
|Altın Gr.
|528
|528
|11,77
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.526
|38,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|38,34
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|18,55
|
|Çeyrek
|838
|858
|9,27
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,05
|1,14
|
|Gümüş Gr.
|6,77
|6,78
|0,31
|
|B. Petrol
|40,78
|40,78
|-0,44
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59FLAP
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.61 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 107, 956 adet işlem
-
17:58PRKAB
Yüzde 5.11 oranında artışla 13.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 118, 901 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3 artarak (% 0.23 ) 1, 284
-
17:57
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GUBRF, BLCYT
-
17:57XU100
Endeks 1, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 22, 281.00 milyon TL de