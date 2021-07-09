***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun İşlem Esasları ve Birim Pay Değeri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun İşlem Esasları ve Birim Pay Değeri )TürkçeFonun İşlem Esasları ve Birim Pay DeğeriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarZiraat Portföy Yıldız Pazar Teknoloji ve İletişim 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 09.07.2021 tarihli gün sonu fon değerlemesi sonucu, fon birim pay değeri 15,067848 TL olarak belirlenmiştir.Fon İşlem KoduFon UnvanıBirim Pay Değeri TL (09.07.2021 gün sonu fiyatı)ZPT10 Ziraat Portföy Yıldız Pazar Teknoloji ve İletişim 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu 15,067848http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950085BIST