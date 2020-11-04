***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Portföy Yapısı ve Yönetim Stratejisi
04.11.2020 14:49
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Portföy Yapısı ve Yönetim Stratejisi )
Türkçe
Fonun Portföy Yapısı ve Yönetim Stratejisi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon'un portföy komposizyon tablosu (Gösterge Tablo) EK'te sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886107
BIST
15:261.169
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 18,60
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.170
En Düşük
1.154
15:268,4327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0215
|Açılış
|: 8,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5255
En Düşük
8,3862
15:269,8989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0575
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9900
|
9,9546
En Düşük
9,7727
15:26517,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,73
|Açılış
|: 517,68
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
509,33
BIST En Aktif Hisseler15:24
|PKENT
|715,10
|142.305
|% 10,00
|
|UFUK
|11,66
|95.597
|% 10,00
|
|KLGYO
|11,45
|29.650.223
|% 9,99
|
|EGEEN
|1.223,00
|62.434.072
|% 9,99
|
|EUYO
|11,67
|26.455.808
|% 9,99
|
|EMNIS
|15,80
|485.392
|% -9,97
|
|DAGHL
|15,00
|4.006.230
|% -9,96
|
|UZERB
|32,90
|183.319
|% -9,96
|
|IZMDC
|21,18
|3.599.901
|% -9,95
|
|BRKO
|1,44
|2.205.023
|% -9,43
|
|GARAN
|6,97
|2.297.736.043
|% 0,29
|
|THYAO
|9,90
|986.584.351
|% 3,99
|
|KRDMD
|3,36
|850.842.979
|% 2,75
|
|SISE
|6,48
|845.190.457
|% 1,25
|
|TSKB
|2,14
|813.382.790
|% -6,96
|
|TSKB
|2,14
|813.382.790
|% -6,96
|
|GARAN
|6,97
|2.297.736.043
|% 0,29
|
|KRDMD
|3,36
|850.842.979
|% 2,75
|
|YKBNK
|2,33
|557.426.573
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,73
|323.297.181
|% 1,17
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4280
|8,4320
|% 0,25
|
|Euro
|9,8939
|9,9024
|% 0,62
|
|Sterlin
|10,9745
|11,0295
|% 0,57
|
|Frank
|9,2282
|9,2837
|% 0,65
|
|Riyal
|2,2442
|2,2554
|% 0,45
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|2,48
|
|Altın Gr.
|517
|517
|2,07
|
|Cumhuriyet
|3.432
|3.484
|-43,00
|
|Tam
|3.414
|3.502
|-35,40
|
|Yarım
|1.650
|1.694
|-17,12
|
|Çeyrek
|828
|847
|-8,57
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,54
|0,01
|
|B. Petrol
|40,78
|40,78
|1,07
|