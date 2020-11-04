***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Portföy Yapısı ve Yönetim Stratejisi









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Portföy Yapısı ve Yönetim Stratejisi )TürkçeFonun Portföy Yapısı ve Yönetim StratejisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFon'un portföy komposizyon tablosu (Gösterge Tablo) EK'te sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886107BIST