***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Portföy Yapısı ve Yönetim Stratejisi
04.11.2020 14:49
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Portföy Yapısı ve Yönetim Stratejisi )
Türkçe
Fonun Portföy Yapısı ve Yönetim Stratejisi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon'un portföy komposizyon tablosu (Gösterge Tablo) EK'te sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886108
BIST
15:501.168
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 17,21
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.171
En Düşük
1.154
15:508,4412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0300
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5255
En Düşük
8,3862
15:509,9086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0672
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9900
|
9,9546
En Düşük
9,7727
15:50517,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,45
|Açılış
|: 517,39
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
509,33
BIST En Aktif Hisseler15:48
|PKENT
|715,10
|142.305
|% 10,00
|
|UFUK
|11,66
|95.597
|% 10,00
|
|KLGYO
|11,45
|29.733.327
|% 9,99
|
|EGEEN
|1.223,00
|62.911.042
|% 9,99
|
|EUYO
|11,67
|26.455.808
|% 9,99
|
|EMNIS
|15,80
|485.392
|% -9,97
|
|DAGHL
|15,00
|4.006.230
|% -9,96
|
|UZERB
|32,90
|183.319
|% -9,96
|
|IZMDC
|21,18
|3.599.901
|% -9,95
|
|BRKO
|1,44
|2.205.023
|% -9,43
|
|GARAN
|6,97
|2.412.278.290
|% 0,29
|
|THYAO
|9,79
|1.138.389.749
|% 2,84
|
|KRDMD
|3,39
|1.059.355.537
|% 3,67
|
|SISE
|6,47
|864.433.462
|% 1,09
|
|TSKB
|2,14
|827.743.711
|% -6,96
|
|TSKB
|2,14
|827.743.711
|% -6,96
|
|GARAN
|6,97
|2.412.278.290
|% 0,29
|
|KRDMD
|3,39
|1.059.355.537
|% 3,67
|
|YKBNK
|2,32
|599.796.366
|% -0,43
|
|SKBNK
|1,72
|331.116.988
|% 0,58
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4355
|8,4423
|% 0,37
|
|Euro
|9,8865
|9,8992
|% 0,59
|
|Sterlin
|10,9570
|11,0120
|% 0,41
|
|Frank
|9,2150
|9,2705
|% 0,51
|
|Riyal
|2,2417
|2,2530
|% 0,34
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|0,91
|
|Altın Gr.
|517
|517
|1,98
|
|Cumhuriyet
|3.434
|3.486
|-41,00
|
|Tam
|3.413
|3.502
|-36,09
|
|Yarım
|1.650
|1.694
|-17,46
|
|Çeyrek
|828
|847
|-8,73
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,07
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,52
|-0,00
|
|B. Petrol
|40,76
|40,76
|1,05
|
Seans Raporu
15:48
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