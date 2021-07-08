***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Portföy Yapısı ve Yönetim Stratejisi
08.07.2021 10:26
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Portföy Yapısı ve Yönetim Stratejisi )
Türkçe
Fonun Portföy Yapısı ve Yönetim Stratejisi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon'un portföy komposizyon tablosu (Gösterge Tablo) EK'te sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948299
BIST
11:441.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,39
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.384
11:448,7072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0219
|Açılış
|: 8,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
11:4410,3127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0622
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
11:44506,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 3,14
|Açılış
|: 506,91
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler11:42
|TUREX
|11,57
|10.149.563
|% 9,98
|
|DENGE
|1,29
|82.921
|% 8,25
|
|LOGO
|39,44
|97.035.115
|% 7,12
|
|BIOEN
|28,28
|148.412.626
|% 6,00
|
|VKFYO
|7,50
|249.615
|% 5,78
|
|SNGYO
|4,23
|14.123.107
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|24.664.879
|% -9,95
|
|KATMR
|3,20
|42.266.686
|% -7,25
|
|SNKRN
|26,92
|43.476
|% -6,07
|
|SANEL
|4,79
|1.936.159
|% -5,15
|
|GARAN
|8,66
|269.544.919
|% -0,80
|
|THYAO
|13,80
|201.461.085
|% -0,36
|
|PETKM
|5,37
|180.127.112
|% 0,19
|
|BIOEN
|28,28
|148.412.626
|% 6,00
|
|KRDMD
|7,08
|123.659.452
|% -0,98
|
|EKGYO
|1,91
|90.485.882
|% 0,53
|
|TSKB
|1,28
|52.013.052
|% 0,00
|
|PETKM
|5,37
|180.127.112
|% 0,19
|
|ODAS
|1,95
|63.965.802
|% -3,47
|
|GARAN
|8,66
|269.544.919
|% -0,80
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7065
|8,7102
|% 0,29
|
|Euro
|10,3056
|10,3127
|% 0,61
|
|Sterlin
|11,9638
|12,0238
|% 0,10
|
|Frank
|9,4396
|9,4965
|% 1,02
|
|Riyal
|2,3149
|2,3265
|% 0,26
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|8,94
|
|Altın Gr.
|508
|508
|4,12
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,02
|
|B. Petrol
|72,30
|72,30
|-1,13
|